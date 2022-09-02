Сотрудники британских железных дорог собрались устроить забастовку

Свыше 40 тыс. сотрудников железных дорог Великобритании примут участие в забастовке с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда, сообщил железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

Забастовка пройдет 15 и 17 сентября, в ней будут участвовать сотрудники компании Network Rail, которая обслуживает большую часть Великобритании и все центральные вокзалы Лондона, а также еще 14 железнодорожных компаний. Летом они ужде провели целый ряд забастовок. Забастовка на железных дорогах стала крупнейшей в Великобритании более чем за 30 лет, передает ТАСС.

Генсек RMT Мик Линч считает, что руководство компаний «в последние недели продемонстрировали небольшую заинтересованность в том, чтобы предложить членам профсоюза что-то новое» для урегулирования разногласий. Он заверил, что профсоюз настроен доброжелательно, но будет продолжать забастовку до выдвижения достойных встречных продолжений.

Профсоюзы выступают против намерений компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, а также увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов в неделю. Также компании хотят сократить проверки безопасности и закрыть все билетные кассы.

Напомним, крупные забастовки в Великобритании уже устраивали работники лондонского метро, водители столичных автобусов, адвокаты по уголовным делам, сотрудники почты и крупнейшего контейнерного порта Филикстоу.