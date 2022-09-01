Эксперты допустили финансовый крах Британии и обращение Лондона к МВФ

Обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), сообщает The Daily Telegraph.

По оценке издания, вследствие недальновидной политики властей Британии в области энергетики в королевстве может резко повыситься уровень бедности населения, что приведет к массовым протестам и победе оппозиционной Лейбористской партии на парламентских выборах, которые пройдут ориентировочно в конце 2023 года. Кроме того, непростая экономическая ситуация грозит вызвать всплеск сепаратистских настроений в различных частях страны. Другим риском издание называет повышение налогообложения и якобы последующий за этим полный финансовый крах. При этом автор статьи считает, что в странах Евросоюза последствия могут быть еще хуже, передает ТАСС.

Издание сравнивает нынешнюю обстановку в Великобритании с Великой депрессией (с 1929 по 1939 год). По мнению автора статьи, уровень жизни в королевстве продолжит стремительно падать до тех пор, пока не стабилизуется положение на энергетическом рынке в Европе. Издание рекомендует властям воздерживаться от социалистических лозунгов и подготовить меры, направленные на снижение налогового бремени и оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения.

В понедельник британские СМИ сообщили, что около 23% жителей Соединенного Королевства зимой откажутся от отопления из-за стремительного роста цен на электроэнергию. Кроме того, из-за нехватки газа в Британии могут отключить электричество.

В минувшее воскресенье уходящий в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД