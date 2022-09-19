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Турция подтвердила решение оплачивать 25% поставок российского газа рублями
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Анкара будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях, это снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Донмез сообщил, что «соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.
На днях президент России Владимир Путин сообщил, что Турция согласилась оплачивать четверть поставок российского газа рублями.
Кроме того, Донмез сообщил, что Турция планирует ускорить работы по строительству АЭС «Аккую», чтобы запустить первый энергоблок в 2023 году. Также Турция планирует к концу 2022 года завершить строительство трубопровода, который соединит месторождения природного газа в Черном море с производственными площадками, расположенными на суше.
В свою очередь, в генконсульствах России в Анталье и Стамбуле сообщили, что обращений от российских граждан с жалобами на работу карт российской платежной системы «Мир» в Турции в последнее время не поступало.
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
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Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
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Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за СПГ
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Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ – ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает французское издание Le Monde.
С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов все чаще можно увидеть судна одного и того же типа – танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют на большие дистанции газ – и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу свое голубое топливо, все больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, передает ИноТВ содержание статьи.
По словам автора публикации, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном – «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы. Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский», – заявил профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. По словам эксперта, сегодня все повторяется с точностью до наоборот. «Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии – и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан», – объяснил он.
Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше – большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, пишет Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки – а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.
Есть и Китай – но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортеров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», – полагает эксперт.
Нынешний кризис позволил США нарастить объемы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродает СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. По мнению автора публикации, этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку «позволяет им избавиться» от российских трубопроводов.
Между тем, отмечает автор статьи, сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии – а, следовательно, и выбросов парниковых газов – чем его прокачка по трубам. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создает в 1,5-4 раза больше выбросов, чем обычная.
По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних спор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.
Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, признает Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает – даже для сектора СПГ», – заключает автор.
Ранее в воскресенье сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября. Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около 1 тыс. 240 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – порядка 1 тыс. 850 долларов, а в августе – уже 2 тыс. 515 долларов. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до 3 тыс. 541 долларов.
Между тем ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, уже начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
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Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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Алжир оказался не в состоянии предоставить Италии обещанные объемы газа
Скорее всего, Алжиру не удастся поставить в Италию заказанные дополнительные объемы газа, Италия получит «20% от обещанного 1 млрд кубометров».
Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part пишет, что в ноябре для Италии будет доступно «20% от обещанного 1 млрд кубометров дополнительного объема, то есть около 200 млн кубометров», передает ТАСС.
Средний объем поставок составлял от 20 млрд до 22 млрд кубометров в год, но в 2022 году стороны договорились о дополнительных 9 млрд в год, такой уровень планируют достичь постепенно в течение 2023–2024 годов.
Algerie Part сообщает, что у алжирской госкомпании Sonatrach возникли проблемы с введением в строй производственных мощностей, в результате из 9 млрд она может предоставить лишь 3,5 млрд. Однако итальянская энергокомпания Eni заявила, что ей «неизвестно о каких-либо трудностях с алжирской стороны в отношении нынешней и будущей доступности согласованных дополнительных объемов газа, которые уже поступают в Италию».
Напомним, итальянская Eni, как сообщил ее гендиректор Клаудио Дескальци, заключила «новые газовые контракты» в Алжире, Конго и Египте в начале 2022 года. Итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани заявил, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине.
Власти Германии передали в госуправление «дочку» Роснефти
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Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, сообщило минэкономики.
«Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В минэкономики ФРГ добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Турция согласилась оплачивать четверть поставок газа из РФ рублями
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Турция скоро начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в рублях, Россия готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», – передает ТАСС слова Путина, сказанные во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях саммита ШОС.
Президент России заявил, что Турция является одним из самых надежных маршрутов для поставок российского газа и других энергоносителей.
«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане.
Напомним, в ходе саммита ШОС было подписано около 40 документов, том числе план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Сейчас Турция является на саммите лишь гостем по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
«Теперь следующий процесс – это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода. Быть членом или не быть членом – все это разные вещи, но наши отношения с этими странами благодаря этому шагу перейдут в совершенно иное положение», – сказал Эрдоган, возвращаясь из Самарканда, передает РИА «Новости».
Эрдоган утвердительно ответил на вопрос о вероятности того, что Турция станет членом ШОС.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Ранее сообщалось, что в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали около 40 документов.
Новак предупредил о растущем энергетическом кризисе в Европе
Европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак.
«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», – передает ТАСС слова Новака в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Комментируя предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «отправлять эти счета в Москву», Новак сказал: «Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
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Кувейт решил вдвое увеличить добычу газа
Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров, сообщил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах.
«Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млнкубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров.)», – передает РИА «Новости» слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.
По его словам, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.
Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит «поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает.
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном «начатой операции» на границе с Арменией
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Азербайджан завершил «начатую операцию» на границе с Арменией.
По словам турецкого лидера, об этом его проинформировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. Теперь, когда операция завершена, нет смысла поднимать шум по этому поводу. Согласно информации, которую я получил от господина Алиева, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию», – передает ТАСС слова Эрдогана, сказанные в субботу телеканалу ТРТ.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»
Немецкое руководство не изменило свою позицию по газопроводу «Северный поток – 2», заявили в правительстве Германии.
«Наша позиция неизменна», – заявил представитель правительства ФРГ в беседе с ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на заседании саммита ШОС в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций. Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело».
Экоактивисты в Финляндии устроили пикет против швартовки судна с российским газом
Активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках устроили пикет, пытаясь не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки газа в финском северном порту Торни, судно перевозит российский СПГ, следует из релиза Greenpeace.
Финская государственная компания Gasum продолжает импорт российского СПГ, покупая его у Газпрома и Новатэка, поставляя его из российского Высоцка в Финляндию и Швецию, передает РИА «Новости».
Финские СМИ сообщали, что ранее СПГ поступал напрямую из России, но в последнее время поступает через более сложную схему – газ сначала перегружают на другие суда в море.
По словам представителя Greenpeace Олли Тиайнена, «совершенно неприемлемо», что российский газ все еще поступает в Финляндию.
«Правительство Финляндии и премьер-министр Санна Марин должны немедленно запретить импорт всего российского ископаемого топлива», – приводится в сообщении слова Тиайнена.
Ранее сообщалось, что кабмин Финляндии скоро объявит об экстренном финансировании энергокомпаний.
Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе
Обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
«Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», – передает ТАСС его слова.
Глава государства отметил, что подобные заявления делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран». Среди причин наступления энергетического кризиса в Европе Путин назвал неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
«Зеленая повестка» нужна, конечно, нужно заботиться о климате и не допустить прохождение точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет уже невозможно», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.