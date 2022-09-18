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В США выразили разочарование неэффективностью санкций против России
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Высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введенные США санкции против России до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику. По их прогнозу, серьезные последствия проявятся не раньше начала следующего года, говорится в статье на сайте американского телеканала CNN.
Как напоминает телеканал, в Вашингтоне рассчитывали, что санкции быстро остановят продвижение российских войск на Украине, перекрыв финансирование вооруженных сил страны, а возможно, даже настроят россиян против спецоперации, сделав их повседневную жизнь некомфортной.
Однако, признает CNN, во многом благодаря рекордным доходам, которые Россия получила весной и летом из-за резкого роста цен на энергоносители, российская экономика оказалась значительно более устойчивой, чем ожидали многие высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена, передает ИноТВ.
По подсчетам американского телеканала, только за первые 100 дней спецоперации Россия получила рекордные 93 млрд евро доходов от экспорта нефти, газа и угля. Несмотря на то что в период с апреля по июнь российская экономика сократилась примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это далеко от 15-процентного падения, которое предсказывали в начале года.
«Мы ожидали, что такие вещи, как SWIFT и все блокирующие санкции против российских банков, полностью разрушат российскую экономику и что, по сути, к сентябрю мы будем иметь дело с экономически намного более ослабленной Россией, чем та, с которой мы имеем дело», – заявил в беседе с CNN высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подразумевая отключение некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.
Другой высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы тем, насколько эффективной оказалась санкционная политика в отношении России, учитывая ее беспрецедентный характер. Тем не менее еще один политик, пообщавшийся с CNN на условиях анонимности, заявил, что в процессе подготовки ограничительных мер в Белом доме допускали, что их эффект будет наиболее ощутим в долгосрочной перспективе.
«Я думаю, что мы с самого начала придерживались мнения, что, когда Россия ввела войска на Украину и мы ввели санкции, они, по всей вероятности, будут среднесрочными и долгосрочными», – приводит телеканал его слова.
CNN полагает, что подобные различия между ожиданиями и реальностью прежде всего связаны с тем, что многие западные политики недооценили стремительно растущие доходы России от цен на нефть, а также готовность таких стран, как Китай и Индия, продолжать покупать российское сырье. Даже Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, начала покупать российскую нефть – хотя и со скидкой, – чтобы использовать ее на своих электростанциях, а собственную нефть продавать другим странам.
«Соединенные Штаты недооценили это, и мы медлили с тем, чтобы начать думать о введении санкций против интересов России в энергетической сфере. Санкции, конечно, сократили российскую экономику, но не до такой степени, как ожидалось. И уж точно не до такой степени, чтобы посадить русских за стол переговоров», – заявил бывший сотрудник Госдепартамента Джейсон Блазакис.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Минфина США о введении санкций в отношении членов своей семьи и призвал власти Соединенных Штатов ввести рестрикции в отношении всех 14 своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», – отметил Кадыров.
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка», – подчеркнул глава республики.
«Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», – заявил Кадыров.
«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение – это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», – подчеркнул глава республики.
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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Россия обвинила США в попытке обосновать кражу авуаров Венесуэлы
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Соединенные Штаты предпринимают попытки юридически обосновать хищение авуаров законного правительства Венесуэлы, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в Сенате США.
«Обратили внимание, что в ходе слушаний в Сенате 15 сентября зам.госсекретаря по Западному полушарию Б.Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из «венесуэльского кризиса» путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», – отмечается в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства России в США.
«Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать «заморозку» (а по сути – кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», – выразили возмущение российские дипломаты.
Как подчеркнули в посольстве, «секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны», что было признано Главным контрольным управлением (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).
«В общем, на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и цветных революций. Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции», – заключили в диппредставительстве.
Напомним, в начале августа Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы. В июле 2021 года в МИД России напомнили, что Британия до сих пор незаконно удерживает миллиардные активы Венесуэлы и Ливии.
Пелоси пожелала России страданий
Россия должна страдать от санкций, введенных западными странами, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
«Для этого (прекращения огня на Украине – прим. ВЗГЛЯД) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – цитирует Пелоси РИА «Новости».
Она указала, что Россию также нужно лишать замороженных активов и направлять их на восстановление Украины, поскольку для этого «потребуется много денег».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит.
Байден ответил на вопрос об ответе на ядерный удар России по Украине
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В случае применения химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия, заявил президент США Джо Байден.
В ходе интервью телекомпании CBS Байдену задали вопрос о том, каковы будут последствия якобы возможного применения Россией химического или тактического ядерного оружия на Украине, какова будет реакция США. «Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ», – приводит ответ главы Белого дома ТАСС.
Главу администрации США также спросили о том, что бы Байден сказал президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине. «Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – сказал в ответ Байден.
Накануне в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.
США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
В Белом доме нашли замену объявлению России страной-спонсором терроризма
Внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма может осложнить возможные переговоры для президента Украины Владимира Зеленского, поэтому Вашингтон нашел «альтернативы лучше».
Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Президент очень четко дал понять, что, как мы считаем, есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки и иные последствия за ее действия на Украине», – отметил он.
По словам Кирби, включение России в список стран-спонсоров терроризма поставит под угрозу продовольственную безопасность, сделку по зерну, в рамках которой вывозят зерно с территории Украины.
«И это, как мы считаем, могло бы ограничить гибкость Зеленского за столом переговоров, когда и если дойдет до этого», – добавил Кирби.
Напомним, ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение России в список «стран-спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.
Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».
США выразили обеспокоенность «по поводу стабильности и безопасности» в Арктике
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Пока Арктика остается мирной, но растет беспокойство «по поводу стабильности и безопасности» в регионе, заявил директор управления по вопросам Арктики и глобальной устойчивости Пентагона Грег Поллок.
Поллок назвал Китай «растущей угрозой для Пентагона», о чем «четко говорится в стратегии национальной обороны» США. Вашингтон «очень внимательно следит за действиями и намерениями России и Китая в Арктике», американская сторона обеспокоена растущим сотрудничеством этих стран в регионе, который богат полезными ископаемыми, сказал он. Кроме того, Пентагон следят и за тем, что Китай «использует научные исследования в Арктике как маскировку для осуществления деятельности, которая может иметь иное применение», приводит его слова ТАСС.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что «Россия наращивает там свое присутствие, Китай ищет пути влияния в этом регионе». По словам Джонса, НАТО намерено «уделять еще больше внимания» Арктике, когда «Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу и в нем будут представлены семь из восьми арктических стран». Как подчеркнул Джонс, НАТО уже «увеличило свое присутствие в Арктике», так как регулярно проводит там военные учения. «Это свидетельствует о том, что НАТО здесь играет все более важную роль», – сказал он.
В Госдепе сообщили, что ведется работа «над обновлением национальной стратегии по Арктике», ее могут представить в ближайшее время. Документ будет учитывать происходящие изменения климата, а также «растущую геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем», сказал Джонс, отметив, что Москва и Пекин проявляют большую активность в Арктическом регионе.
Пока «остается в силе» прежняя стратегия США по Арктике 2013 года, пояснил он. Джонс сказал, что США видят Арктику «как место низкой напряженности, где государства действуют ответственно», где нужно «обеспечить экономическое развитие и инвестиции устойчивым и прозрачным образом», учитывая интересы коренных жителей и окружающей среды.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика – зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.
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США готовы вводить санкции за поддержку карты «Мир» за пределами России
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Соединенные Штаты Америки намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России, заявили в американском министерстве финансов.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», – говорится в заявлении Минфина США, передает РИА «Новости».
Кроме того, американские власти поместили под санкции генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Ранее The Financial Times написала, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир».
В четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир» сообщил, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.