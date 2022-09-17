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Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, поскольку с этого момента российская сторона более не является членом европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», – цитирует сообщение ЕСПЧ РИА «Новости».
Сейчас на рассмотрении суда находится 17 тыс. 450 исков против России, суд по-прежнему может рассматривать жалобы против нее на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
В Китае высмеяли Борреля за сравнение санкций против России с диетой
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Читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего санкции против России с диетой, эффект от которой, как предполагается, не достигается на следующий день, а будет постепенным.
«Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», – приводит РИА «Новости» слова одного из участников дискуссии.
«И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», – отметил другой пользователь.
«Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», – написали в комментариях.
«Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним», – полагает еще один читатель.
«Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», – пошутил участник беседы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Напомним также, в четверг в Германии резко раскритиковали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию. В среду глава ЕК в своем выступлении на сессии Европарламента в Страсбурге заявила о десятикратном росте цен на газ в странах Евросоюза. Во вторник экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию. В понедельник в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
Объявлены меры по снижению энергопотребления в Евросоюзе
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Евросоюзу следует снизить потребление электричества на 10% до следующей весны, такое предложение представила Еврокомиссия.
«Еврокомиссия предлагает [странам ЕС принять] обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», – цитирует предложение ЕК ТАСС.
Отмечается, что сокращение потребления планируется считать от средних показателей в этот период за последние пять лет.
Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести в ЕС временный потолок на прибыль энергокомпаний с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую, на уровне 180 евро за мегаватт-час, говорится в распространенном тексте предложений Еврокомиссии по борьбе с острым энергокризисом ЕС.
«Еврокомиссия предлагает ввести временный потолок на прибыль для производителей электричества с низкой стоимостью генерации, таких как возобновляемая, атомная и угольная, которые поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками (имеются в виду газовые и мазутные ТЭС). Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх. Еврокомиссия предлагает установить потолок цен для компаний с низкой себестоимостью энергии на уровне 180 евро за мегаватт-час», – передает ТАСС текст документа.
Еврокомиссия также предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом.
«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33% сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС», – заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
В тексте предложений Еврокомиссии говорится, что сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за последние три года.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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Орбан назвал энергетические меры Европы против России санкциями «карлика против великана»
Энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Боррель: Китай занял сторону России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Китай не поставляет России оружие, но занял сторону России.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской радиостанции «Онда серо», «на данный момент нужно сказать, что Китай всегда говорил, что не поставляет оружие в Россию». «Потока оружия из Китая в России нет, есть из Северной Кореи и, наверняка, из Ирана», – цитирует ТАСС Борреля.
Комментируя слова журналиста, говорящего о том, что со стороны КНР нет нейтралитета и Пекин стоит на стороне Москвы, Боррель сказал: «Да, безусловно». «Есть соглашение, которое устанавливает политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами, имеющими схожий политический режим», – утверждал глава дипломатии ЕС.
По его словам, следует вести «международную дипломатическую борьбу», чтобы «объяснить миру, каковы причины и последствия» ситуации вокруг Украины. «Сейчас момент настаивать на санкциях, сохранять их», – утверждал он. «У нас, конечно, есть проблема, но на данный момент хранилища газа заполнены, заполнены как никогда, есть меры по снижению потребления», – добавил Боррель.
Он выразил мнение, что западное общество живет в «блистательной ситуации с энергопотреблением», имея в виду освещение городов. «Возможно, необходимо больше выключать освещение на улице», – уточнил глава дипломатии ЕС. Говоря о возникшей в Испании полемике по поводу рождественского освещения разных населенных пунктов, Боррель сказал: «Один из способов продемонстрировать солидарность <...> – это принести маленькую жертву».
Ранее в четверг Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Премьер-министр Швеции решила подать в отставку
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признает поражение на парламентских выборах и в четверг собирается подать в отставку.
«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции», – цитирует ТАСС Андерссон.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждать от итогов парламентских выборов в Швеции.
Напомним, 1 сентября глава МИД России Сергей Лавров предупредил о реакции РФ в случае расширения НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции.
Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев для переговоров об экономическом сближении и приеме в ЕС.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) она написала, что прибыла в украинскую столицу с третьим по счету визитом с начала российской спецоперации.
«Я буду обсуждать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС», – передает ТАСС слова главы ЕК.
О предстоящем визите в Киев Урсула фон дер Ляйен сообщила накануне, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии сообщества. Среди прочего, в своей речи она заявила о десятикратном росте цен на газ.
Кроме того, глава ЕК высказалась о «мерах наказания России». Эти ее заявления вызвали шквал критики среди читателей немецкого издания Der Spiegel, по словам которых «победой Европы не пахнет». Они призвали фон дер Ляйен посмотреть на уровень инфляции в Евросоюза и «подумать, что нас ожидает зимой».
Финляндия не исключила запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что полный запрет туристических виз со стороны Евросоюза для россиян «вполне возможен».
В таком случае, как заявил Хаависто, страны ЕС «должны иметь в запасе другой тип визы, например для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
«Мы сделали все, что можно было сделать на законных основаниях в этой ситуации. Нас вполне устраивает, если ЕС сделает визы предметом санкций, имеющих четкую правовую основу, которые применялись бы всеми странами ЕС», – сказал министр, добавив, что Финляндия «ждет рекомендаций ЕС» и «готова ужесточить меры».
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.
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Европа собралась бороться с энергокризисом отключением уличного освещения
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Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, сообщило американское издание Politico.
Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России, передает РИА «Новости».
Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.
Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрываться ровно в 22.00.
В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.
Помимо этого, французские власти запустили программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на 10%. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость.
Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации.
Накануне президент России Владимир Путин указал, что одной из причин наступления энергетического кризиса в Европе является неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
Напомним, в среду Еврокомиссия обязала страны Евросоюза до 31 марта 2023 года снизить потребление электричества на 10% от средних показателей за последние пять лет. В прошлое воскресенье экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что разразившийся в Европе кризис в электроэнергетике - «это результат либерализации последних 15–18 лет», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, когда примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии».
В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил о панике Запада из-за энергетического кризиса, роста цен на топливо и приближающейся зимы. Днем ранее президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Власти Венгрии обязали женщин слушать сердцебиение плода перед абортом
Глава МВД Венгрии подписал постановление об обязанности желающей сделать аборт женщины послушать на приеме у акушера-гинеколога сердцебиение плода, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике.
Согласно указу, изменяется форма заявления, которое женщина подает, желая прервать беременность. Теперь в него включается пункт, гласящий: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде». Таким образом, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода, передает РИА «Новости».
Постановление, подписанное министром внутренних дел Шандором Пинтером, вступает в силу 15 сентября.
Накануне Национальная врачебная палата выпустила заявление, что правило «не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты». «Новое правило по сути лишь изменяет существующий протокол в административном отношении, до сих пор также необходимо было проверять жизненные показатели плода и информировать беременную мать», – отметили в палате.
Новое правило неоднозначно было принято в обществе, так, организация Patent Egyesület уже анонсировала протесты в конце сентября против постановления.
В настоящее время беременность в Венгрии разрешено прерывать до 12-й недели (в исключительных случаях до 24-й), если она наступила в результате насилия, угрожает здоровью матери, если плод развивается с нарушениями или если беременная находится в тяжелой материальной ситуации.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей, чем вызвала острую критику в свой адрес со стороны ЕС.
Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе
Обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
«Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», – передает ТАСС его слова.
Глава государства отметил, что подобные заявления делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран». Среди причин наступления энергетического кризиса в Европе Путин назвал неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
«Зеленая повестка» нужна, конечно, нужно заботиться о климате и не допустить прохождение точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет уже невозможно», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.