Изъятие в ЕС сверхприбыли у энергокомпаний не повлияет на цены на газ из России

Планы Евросоюза по изъятию части сверхприбыли у энергетических компаний не скажутся на формировании цен на российский газ, который поставляется в Европу в основном по долгосрочным контрактам, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что формула цены на российский трубопроводный газ прописана в условиях долгосрочных контрактов. «Поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цены на газ», – передает ТАСС слова Новака.

Что касается цен на спотовом рынке, то, по словам Новака, они будут формироваться «рыночным способом исходя из баланса спроса и предложения».

Отвечая на вопрос о возможности изменения позиции Европы в преддверии зимы, вице-премьер сказал: «Мы всегда ожидаем разумной позиции. Все-таки политики, которые сейчас находятся во власти в Евросоюзе, должны в первую очередь думать о тех людях, которые живут в Европе, а не о том, как вмешиваться в рыночные процессы».

Ранее Еврокомиссия предложила снизить потребление электроэнергии в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и изымать треть сверхприбылей европейских энергетических и топливных компаний, направив вырученные таким образом 257 млрд евро на стабилизацию цен. ЕК не представила никаких мер, направленных на введение потолка цен на российский или иной газ. Комиссия предлагает использовать жесткие меры нерыночного регулирования энергетики в ЕС.

Эти предложения должны быть утверждены всеми государствами сообщества в Совете ЕС, прежде чем вступят в силу.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.