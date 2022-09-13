Политолог: Российским избирателям стали неинтересны лозунги оппозиции В ЕР отметили, что на выборах превзошли все прогнозы 13 сентября 2022, 12:34 Партия «Единая Россия» на прошедших выборах получила более 80% мандатов в городских думах, этот результат превзошел показатели пятилетней давности, рассказал руководителя Центрального исполнительного комитета партии ЕР Александр Сидякин. «Мы превзошли все наши самые смелые прогнозы, превзошли результат 2017 года», – сказал он в эфире всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022. От южных морей до полярного края» на Life. Глава центрального исполнительного комитета партии отметил, что даже в сложных территориях, где в прошлом году победу одержать не удалось, в 2022 году ЕР «уверенно и без сомнений победила». На вопрос журналиста о том, на что делалась ставка, Сидякин подчеркнул, что ставка делалась на хороших людей, которых выбирали через предварительное голосование. «Таким образом мы мобилизировали наш электорат на ранних стадиях. Имели естественное преимущество перед нашими политическими оппонентами», – сказал он. Кроме того, «Единая Россия» с первых дней поддержала спецоперацию на Украине. «Там, где фронт, там гуманитарные центры единой России, мы отрыли больше 40 центров», – добавил Сидякин. Также еще одним преимуществом ЕР он назвал технологичность. «Мы первыми в стране начали работать с цифровыми профилями избирателей», – отметил Сидякин. Он пояснил, что люди, которые есть в базе, так или иначе работали или соприкасались с партией. «Наша задача – при любой явке привести их на участки», – добавил он, объяснив, что работа с электоратом заключается в индивидуальном подходе к избирателям. Вице-спикер Совфед и секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак заявил, что на прошедших с 9 по 11 сентября выборах «Единая Россия» улучшила собственный результат в сравнении с предыдущими кампаниями, это сделано при работе над ошибками. «В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой – везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, чуть-чуть не добрали», – сказал он. Новости СМИ2

Пескова спросили о выигрыше Путина в ходе онлайн-голосования 10 сентября 2022, 20:44 Текст: Вера Басилая

Каких-либо уведомлений от организаторов розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве Владимир Путин не получал, и неизвестно, выиграл ли он что-то, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, ну конечно нет. И никаких уведомлений мы не получали», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря на вопрос о Путине. Розыгрыш призов среди проголосовавших в субботу состоится только в воскресенье. Пескова также спросили, выиграл ли сам пресс-секретарь что-нибудь. «Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет», – приводит его слова РИА «Новости». Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве. Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром. Акция «Миллион призов» проводится среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Всего будет разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Первые 50 авто разыграли 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва-24» среди горожан, проголосовавших на муниципальных выборах онлайн накануне с 08:00 мск до 20:00 мск. В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов 11 сентября 2022, 22:18 Текст: Антон Никитин

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. «По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов». Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса». По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну. Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс. При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции. Новости СМИ2 Турчак посетил беженцев в Белгородской области 11 сентября 2022, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и депутат Госдумы Артем Туров, который координирует работу сводного отряда добровольцев, посетили пункт временного размещения беженцев. Также они посетили железнодорожный вокзал в Белгороде, куда привозят людей из Казачьей Лопани Харьковской области, сообщила пресс-служба ЕР. «В палаточном лагере почти в круглосуточном режиме работают добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты». Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно оказывали помощь в гуманитарных центрах «Единой России». В палаточном лагере есть все необходимое – медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область – РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе», – передает официальный сайт «Единой России» слова Турчака. Гладков отметил, что часть беженцев будет перенаправлена в Воронежскую область. Тем, кто примет решение остаться, помогут с трудоустройством. «У нас 20 тыс. вакансий. Много вопросов задавали про выплаты, пенсии. У нас в России единая система. Независимо от того, где вы находитесь, все ваши вопросы решат. Самое главное – что все живы, здоровы», – сказал он. Также Турчак поблагодарил главу региона и его команду, сотрудников силовых ведомств и пограничников, волонтеров, предпринимателей. «Всех, кто сегодня делает все возможное для жителей Харьковской области», – заключил он. Ранее Турчак заявил, что «Единая Россия» переместила волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска в пункт временного размещения (ПВР) на границе с Белгородской областью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЦИК признали недействительными итоги голосования только на одном участке 12 сентября 2022, 12:38 Текст: Вера Басилая

На выборах депутатов органов местного самоуправления на избирательном участке 1559 в Люберцах итоги голосования были признаны недействительными из-за нарушения при подсчете голосов, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «У нас есть один случай на сей момент о признании недействительными итогов голосования, результатов выборов на избирательных участках. На выборах депутатов органов местного самоуправления... в Московской области, в городе Люберцы итоги голосования на избирательном участке номер 1 559 признаны недействительными в связи с допущенными нарушениями в процедуре подсчета голосов, подведения итогов голосования и невозможностью установить результаты волеизъявления избирателей», – цитирует ТАСС Памфилову. Также, глава ЦИК заявила, что 522 избирательных бюллетеня были признаны недействительными в 13 регионах России, это ничтожно мало в масштабах страны. Она добавила, что при малейших сомнениях бюллетени признавались недействительными. По ее словам, такие случаи были зафиксирована в Бурятии, Удмуртии, Алтайском и Красноярском краях, в Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Московской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, в Москве. Среди причин, по которым оперативно были приняты решения о признании бюллетеней недействительными, глава ЦИК назвала выдачу избирательного бюллетеня без предъявления избирателем паспорта в Красноярском крае, нарушение порядка при проведении голосования вне помещения для голосования – в Бурятии, Алтайском крае, в Вологодской, Воронежской, Новосибирской, Свердловской областях и в Москве, превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика, – в Москве. Кроме того, зафиксировано нарушение целостности конвертов с избирательными бюллетенями по досрочному голосованию в Московской области, вброс избирательных бюллетеней в Кузбассе (Кемеровская область), следы повреждения на сейф-пакете и отсутствие индикаторной ленты в Удмуртии, выдача избирательного бюллетеня за родственника в Новосибирской области и отсутствие у избирателя активного избирательного права – в Курской и Самарской областях. Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области 12 сентября 2022, 04:47 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляющий политическую партию «Единая Россия», по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона заручился поддержкой 65,78% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник, передает ТАСС. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг получает 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ – 12,9%, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов – 9,15%, Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди», – 6,47% голосов. Избирательные участки на выборах губернатора и муниципальных органов власти закрылись в Свердловской области 11 сентября в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,09% (16.00 мск), она была ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, когда показатель составлял 33,47%. Всего в регионе было организовано почти 2,5 тыс. постоянных и 35 временных избирательных участков. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве получили кандидаты ЕР 12 сентября 2022, 09:43 Текст: Вера Басилая

Более 1,1 тыс. из свыше 1,4 тыс. мандатов на муниципальных выборах в Москве получают кандидаты «Единой России», 20 тыс. хакерских атак не сказались на работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и единого электронного реестра избирателей, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. «Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов – более 1,1 тыс. – получают кандидаты «Единой России», остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами», – приводит ТАСС сообщение штаба. Там добавили, что выборы прошли штатно, жалоб было немного. «За три дня голосования было почти 20 тыс. попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем», – отметили наблюдатели. Ранее сообщалось, что ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов. Выборы различных уровней прощли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2 В СПЧ оценили ход второго дня выборов в России 10 сентября 2022, 21:16 Имели место факты нарушений норм агитации, проводятся проверки по нескольким сообщениям о вбросах бюллетеней, в том числе в Геленджике, заявил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод. К наблюдателям прислушиваются и оперативно решают проблемы, отметили в Общественной палате. «Проблемы, прежде всего, касаются организационных и технических вопросов: не прошиты реестры избирателей, не опломбированы ящики для голосований. Было несколько сообщений о том, что наблюдатели находятся в таком месте на участке, откуда не видна работа со списками избирателей, выдача бюллетеней. Имели место и факты нарушений норм агитации, проводятся проверки по нескольким сообщениям о вбросах бюллетеней. Но должен отметить, что недочеты быстро устраняются. Члены комиссий прислушиваются к наблюдателям и общественным штабам, экспертам, оперативно решают все процедурные вопросы», – приводятся слова Брода в Telegram-канале СПЧ. Кроме того Брод обратил внимание на фейки. «Волгоградская область «порадовала» неоригинальным фейком о ручках с якобы исчезающими чернилами на избирательных участках. Что, естественно, не подтвердилось. Были недостоверные сообщения о том, что в Москве перестала действовать система дистанционного электронного голосования, а в Псковской области вроде бы были сильно завышены результаты ДЭГ», – заявил член СПЧ. Также, по его словам, из Владивостока поступали сообщения, что на участках якобы требовали результаты ПЦР-тестов, без них голосование не проводилось, а в Адыгее якобы на одном из участков неизвестный угрожал наблюдателям из-за того, что его уличили в агитации за определенного кандидата. Но информация также не подтвердилась, так как указанный кандидат по данному участку вообще не проходит. Между тем, в Общественной палате РФ подвели промежуточные итоги наблюдения за вторым днем голосования на выборах в регионах, в ряде случаев общественные наблюдатели зафиксировали и факты несоблюдения закона, инциденты взяты на контроль, говорится в сообщении на сайте НОМ. Информацию о проблемах на участках разобрали в ОП РФ в Ярославской области на УИК 1910, 1913, 1914 и других участках общественные наблюдатели обнаружили незаконную агитацию в поддержку некоторых кандидатов, которая была расположена в непосредственной близости от избирательных участков. В сети появилось видео с УИК №901 в Геленджике, на котором у зампреда УИК обнаружены бюллетени с проставленными отметками. «В ситуации много не ясного. С чем это связано – не понятно, но если указанные обстоятельства подтвердятся, то это основание для немедленного отстранения члена комиссии. Мы обратимся вышестоящую комиссию с соответствующим призывом», – прокомментировал ситуацию глава Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Общественные наблюдатели из ОП РФ и НОМ взяли на контроль ситуацию и будут внимательно следить за развитием событий. Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Эксперт объяснил победу Авдеева во Владимирской области 12 сентября 2022, 15:04

Фото: avo.ru

Текст: Олег Исайченко

«Александру Авдееву в ходе предвыборной кампании удалось вернуть доверие граждан к власти. Именно поэтому его победа стала столь уверенной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее по итогам подсчета 100% голосов действующий врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев победил на выборах. «Это была довольно убедительная кампания в непростом регионе. Предыдущий губернатор оказался на посту скорее в силу обстоятельств, нежели своего осознанного желания. И это привело к нарушению функционирования механизма работы с субъектом. Александру Авдееву пришлось в короткие сроки возвращать доверие граждан к региональной политике», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Эксперт также отметил, что серьезную роль в победе Авдеева сыграли его опыт и уровень компетенций. «Он продемонстрировал готовность принимать решения быстро и эффективно, основываясь на интересах региона. Он также уделил немало внимания налаживанию взаимодействия с Москвой», – пояснил он. Фактически, замечает политолог, в кампании Авдеева так или иначе принимали участие все крупные силы региона. «В сотрудничество были вовлечены и оппозиционные партии, несмотря на то, что Авдеев – член команды Владимира Путина», – сказал Потуремский. Одним из залогов успеха стала и предвыборная программа Авдеева, замечает собеседник. «Тезис про реиндустриализацию региона стал очень точным попаданием в запрос со стороны жителей», – отметил он. «Из результатов голосования можно уверенно сказать, что Авдееву поверили даже те, кого принято называть пограничным электоратом. Важно, что свою поддержку выразили свыше 80% избирателей – это очень большая ответственность. Новому губернатору придется постараться оправдать все ожидания, став эффективным главой региона, работающим в интересах людей», – заключил Потуремский. Ранее в Избирательной комиссии Владимирской области сообщили, что врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона. Второе место занял представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53% голосов. Тройку замыкает кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. Всего за пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. Новости СМИ2 Бречалов победил на выборах главы Удмуртии 12 сентября 2022, 06:16 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набрал 19,79%, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров – 9,79% голосов. Депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Вадим Белоусов получил 3,31% голосов, передает ТАСС. На досрочных выборах главы региона в 2017 году Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей (322 305 голосов). Тогда голосование было однодневным. Явка на выборах главы Удмуртской Республики и депутатов Госсовета VII созыва на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 37,48% и превысила показатель досрочных выборов руководителя региона и республиканских парламентариев в 2017 году. Александр Бречалов сообщил, что итоговая явка в этом году ожидается на уровне чуть больше 40%. Кроме того, партия «Единая Россия» получила 51,07% голосов на выборах депутатов Госсовета Удмуртии VII созыва по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. На втором месте КПРФ – 15,56%, на третьем – ЛДПР – 13,64%. Далее идет «Справедливая Россия – За правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, «Новые люди» набрали 4,14%, «Зеленая альтернатива» – 1,17%, «Родина» – 0,68. На выборах депутатов республиканского парламента VII созыва 40 человек избирают по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам. Ранее мандаты распределялись поровну. В республике с 9 по 11 сентября работало более 1,1 тыс. избирательных участков. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2022 года составляла 1 164 860 человек. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Политолог: Российским избирателям стали неинтересны лозунги оппозиции 12 сентября 2022, 19:22

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«У тех, кто пытался использовать в предвыборной агитации фактор внешнего давления на Россию, санкционного пикирования с Западом, спецоперации или даже природных ЧП, чтобы ослабить положение ЕР, ничего не получилось. Мы видим, что позиции правящей партии по стране еще более укрепились», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя итоги Единого дня голосования. «Мы видим, что электорату в целом неинтересно все, что связано с негативной внутриполитической повесткой, неинтересны лозунги оппозиции, рассчитанные на сугубо эмоциональный отклик избирателя. Большинство избирателей оценивают не лозунги, а реальные, непридуманные социально-политические достижения в данном конкретном избирательном округе», – пояснил профессор кафедры политических наук УрФО, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Собеседник отметил: выборы в законодательные собрания регионов завершились убедительной победой «Единой России» – по партийным спискам она показала среднее значение в 61,99%, что на 8,73% выше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму, когда было 53,25%. «Что касается побед всех глав регионов в первом туре, то это показывает, что во всех субъектах они сумели стать фигурами согласия, то есть их деятельность устраивает все политические силы», – подчеркнул Гагарин. Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, победа всех врио губернаторов на состоявшихся выборах свидетельствует о поддержке курса президента Владимира Путина гражданами в целом, поскольку глава государства поддерживал этих кандидатов. «Конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и. о. активно показали себя и с положительной точки зрения», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. В Единый день голосования, продлившийся три дня – с 9 по 11 сентября, прошло 4,7 тысяч электоральных кампаний разного уровня в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов РФ и множество кампаний муниципального уровня. Во всех регионах, где проводились выборы высших должностных лиц, победили действующие главы субъектов или врио губернаторов: в Адыгее – Мурат Кумпилов, в Бурятии – Алексей Цыденов, во Владимирской области – Александр Авдеев, в Калининградской области – Антон Алиханов, в Карелии – Артур Парфенчиков, в Кировской области – Александр Соколов, в Марий Эл – Юрий Зайцев, в Новгородской – Андрей Никитин, в Рязанской – Павел Малков, в Саратовской – Роман Бусаргин, в Свердловской – Евгений Куйвашев, в Тамбовской – Максим Егоров, в Томской – Владимир Мазур, в Удмуртии – Александр Бречалов, в Ярославской области – Михаил Евраев. В «Единой России» провели работу над ошибками предыдущих кампаний, сказал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то «Единая Россия» в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году на Госдуму мы проиграли Омск. В этом – в гордуме у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул – примерно такая же картина», – написал он в своем Telegram-канале. Новости СМИ2 Евраев победил на выборах губернатора Ярославской области 12 сентября 2022, 05:10 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев набирает 82,31% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных на табло в избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,14% голосов, Владимир Смирнов от ЛДПР – 4,17% голосов, кандидат от партии «Коммунисты России» Игорь Милорадов – 3,42%, представитель Партии пенсионеров Константин Тукеев – 2,09%, передает ТАСС. Выборы губернатора Ярославской области проходили три дня – с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В выборах приняли участие 26,66% избирателей. Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области в октябре 2021 года. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Памфилова: Оптимальным для голосования на выборах является двухдневный период 11 сентября 2022, 15:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом, однако трехдневный формат «пришелся по душе» россиянам. «На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] – это два дня. Но многим нравится три», – передает ТАСС слова Памфиловой при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. По словам Памфиловой, «трехдневный формат людям пришелся по душе». Как отметила председатель Центризбиркома, «трехдневка» расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время. «Запрос [на трехдневное голосование] есть. Людям это нравится», – добавила она. Ранее Памфилова рассказала, что за период с 1 июня 2022 года до 8.00 10 сентября 2022 года средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки. Новости СМИ2 Глава ЦИК попросила подвести итоги выборов не раньше 14 сентября 11 сентября 2022, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к коллегам из регионов с рекомендацией подводить итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября. Это позволит изучить возможные жалобы на ход голосования. «Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией», – передает Telegram-канал ЦИК слова Памфиловой. «Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого», – добавила она. Тем временем уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова посетила несколько избирательных участков во Владивостоке. «Отмечаю высокий уровень организации избирательного процесса: на участках есть все необходимые информационные материалы, трафареты для слабовидящих, предусмотрены средства индивидуальной защиты. В ходе визитов пообщалась с наблюдателями, которые отметили, что нарушений замечено не было. На участках работает система видеофиксации нарушений, что очень важно в спорных случаях. Также с председателем избиркома Приморского края Татьяной Гладких обсудили вопросы дистанционного и досрочного голосования, реализацию избирательных прав уязвимых групп населения, цифровизацию избирательного процесса», – говорится в сообщении Telegram-канале Москальковой. Москалькова также сообщила, что приняла участие в голосовании на выбора. «Проголосовала. Электронно», – передает РИА «Новости» слова Москальковой во время рабочей поездки во Владивосток. Ранее независимые наблюдатели рассказали о попытках провокаций на избирательных участках. Авдеев победил на выборах губернатора Владимирской области 12 сентября 2022, 05:59 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщили в Избирательной комиссии Владимирской области. «Врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия») после обработки 100% протоколов набирает 83,68% голосов, представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53%, кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%, Сергей Бирюков из «Справедливой России – Патриотов – За правду» – 2,46%, Александр Субботин из «Партии роста» – 2,01% голосов», – сообщили в облизбиркоме, передает ТАСС. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Александр Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. За пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Голосование проходило на 979 постоянных избирательных участках. Кроме того, в регионе были образованы три избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. два расположены в лечебных учреждениях Владимира. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов 12 сентября 2022, 09:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в госсовет Удмуртии с 51,07% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В Удмуртии прошло трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов местного парламента, передает РИА «Новости». По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов на выборах депутатов государственного совета Удмуртской Республики побеждает партия «Единая Россия» с 51,07% голосами. КПРФ набрала 15,56% голосов, ЛДПР – 13,64%, «Справедливая Россия – за правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, партия «Новые люди» – 4,14%, «Партия За» – 1,17% и 0,68% набрала партия «Родина». Ранее сообщалось, что действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов.