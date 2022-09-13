Посол ЛНР: Ситуация в республике стабильная, но тревожная

«Активные боевые действия ведутся всего в нескольких десятках километров от границы с ЛНР. Люди чувствуют обеспокоенность. Усложняют ситуацию и ночные прилеты по жилому сектору в Брянке и Стаханове», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.

«У нас ситуация стабильная, но тревожная. Минувшей ночью были обстреляны города Брянка и Стаханов. Сейчас наши специалисты оценивают последствия ударов. Но уже известно, что целью ВСУ были именно эти объекты, поскольку ничего даже мало-мальски похожего на военную инфраструктуру там нет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Безусловно, на фоне этого у людей растет беспокойство. В первую очередь оно связано с ситуацией в районах Купянска и Изюма. Дело в том, что эти территории расположены всего в нескольких десятках километров от границы ЛНР. Мы постоянно слышим обстрелы, грохочет артиллерия. Это не добавляет спокойствия населению», – отмечает дипломат.

Собеседник также обратил внимание на непрекращающиеся попытки информационных атак со стороны Украины. «Нам пришлось усилить работу спецслужб, поскольку поток дезинформации и фейков постоянно усиливается. На территорию ЛНР засылаются диверсанты, которые развешивают по городам украинские флаги, фотографируют это и раскачивают посты в социальных сетях», – сказал он.

«Что касается беженцев, их поток с территории Изюма и Купянска серьезно снизился. Мы сумели разместить несколько сотен человек, они обеспечены крышей над головой и питанием. Гораздо больше людей прошли через ЛНР транзитом в сторону России», – заключил Мирошник.

Ранее стало известно о том, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам Сватово, Брянка и Стаханов, расположенных на территории ЛНР. Кроме того, продолжается эскалация боевых действий в Изюмской районе Харьковщины, что осложняет ситуацию на Луганщине.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о якобы взятии под контроль населенного пункта Кременная, однако Кременской район по-прежнему находится под полным контролем Народной милиции ЛНР. В районе продолжаются восстановительные процессы, административные и бюджетные учреждения работают в обычном режиме.

При этом накануне в ЛНР также заявляли о распространении украинскими СМИ фейков о взятии городов республики.

«Украинские СМИ от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска. ЦИПсО старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», – сказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».

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