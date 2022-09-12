Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа

Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».

Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.

По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.

За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.

По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.

Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.

В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД