Ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года снизился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие 2022 года, металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Азию и давать скидки.

В 2021 году США ввезли российских черных металлов (чугун, железо, сталь, прокат) на 2,77 млрд долларов, в среднем по 230 млн долларов в месяц. В прошлом году на эту страну приходилось около 9% всех поставок черных металлов из России. Российские власти перестали раскрывать внешнеторговую статистику на фоне введения западных санкций после начала военной спецоперации на Украине, передает РБК.

По данным Census Bureau, снизились поставки и металлов, формально не попавших под тарифы и санкции. Так, импорт российских металлов платиновой группы (палладий, платина, родий) в США в июле составил лишь 34 млн долларов против 76 млн долларов в июне и 258,5 млн евро в мае.

Крупнейшие российские компании черной металлургии подтверждают, что в последнее время их поставки в США были минимальными. «В начале 2022 года поставки полуфабрикатов в США осуществлялись в несущественных объемах и были полностью прекращены в июне», – отметил представитель НЛМК.

При этом до последнего времени 10% экспорта стального проката и около 46% полуфабрикатов НЛМК направлялось в Северную Америку, говорит аналитик по металлургии БКС Ахмед Алиев. В «Северстали» заявили, что вообще не поставляли туда сталь уже несколько лет.

Помимо США закупки российского железа и стали снизил Евросоюз. В марте – мае 2022 года они стабильно составляли 770-790 млн долларов в месяц, а в июне опустились до 521,7 млн долларов.

Спрос снизился и на внутреннем рынке, и компании предупреждали, что у них сократится производство, если власти не снизят налоговую нагрузку и не ослабят курс рубля. В итоге, по данным Word Steel, в январе – июле 2022 года производство стали в России упало почти на 7%, до 41,4 млн тонн. В июне крупнейшим импортером российских черных металлов была Турция, далее шли Евросоюз и США. Теперь существенно нарастил закупки российских железа и стали Китай, следует из внешнеторговой базы ООН и Главного таможенного управления КНР.

По информации ценового агентства Fastmarkets, основными рынками сбыта для российской стали также становятся Мексика и Тайвань. Российские полуфабрикаты из железа и стали и стальной прокат идут также на рынки Ближнего Востока и даже Индии, которая сама является одним из крупнейших производителей стали.

Рост себестоимости производства проката в Индии может увеличить потребности этой страны в российских полуфабрикатах и прокате, что в перспективе может компенсировать российским металлургам потерю американского рынка.

По оценкам Минпромторга, доля азиатского направления в экспортных поставках металлургической продукции уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 10–20%. Но для увеличения поставок туда российские компании вынуждены давать существенные скидки.

Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран.

Венгрия поставила перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе.