В Миассе выразили готовность заменить импортные овощи в борщевом наборе

Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса в Челябинской области планирует за десять лет заменить импорт в борщевом наборе на продукцию своей селекции, сообщили регионального министерстве сельского хозяйства.

«Работаем над тем, чтобы увеличить долю овощей своей селекции, включая овощи для борщевого набора. Выпускаем порядка 2000 сортов овощных и цветочных культур, подавляющее большинство семян приходят из Евросоюза, Китая и США. Доля российских семян менее 15%», – цитирует Ura.ru директора компании Константина Осинцева.

Ежегодно фирма реализует до 5 млн упаковок с семенами. В 2022 году ожидают рост в 16% год к году. К 2032 году «Гетерозисная селекция» доведет долю отечественного сырья до 25%.

В 2022 году в госреестр РФ включили первые пять миасских сортов свеклы («Генеральская», «Темная лошадка», «Уральский борщ» и других) и моркови («Семеновна», «Хрустящее счастье» и прочих). Семена капусты находятся на государственном сортоиспытании.

В региональном минсельхозе заявили, что выведением сортов овощей борщевого набора занимаются разные хозяйства области. На полях АО «Совхоз Акбашевский» в Аргаяшском районе летом испытали сорта полевых овощей отечественной селекции, которые пока требуют доработки.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил включить в стратегию развития агропромышленного комплекса страны меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.