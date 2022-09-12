При стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры наблюдения, сообщает газета Sabah.

«В торговом центре в Сарыере по неизвестной причине произошла ссора между двумя группами. Когда через некоторое время спор перерос в драку, стороны открыли друг по другу огонь из пистолетов. В результате инцидента пострадали шесть человек, после уведомления на место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Пока полицейские группы принимали меры безопасности на месте происшествия, стало известно, что один из раненых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Сообщается, что посетители кафе в панике пытались скрыться с места происшествия.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что всего в инциденте было выпущено 12 пуль. В результате инцидента, отраженного на записи камеры наблюдения, пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. Выяснилось, что гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия», – уточнила газета.

Ранее вооруженное нападение со стрельбой произошло в ресторане в Стамбуле, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения.