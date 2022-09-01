Восстановленная Ямалом школа в Волновахе открылась 1 сентября

За два месяца ямальские строители реконструировали разрушенную Волновахскую школу № 4, восстановили и утеплили кровлю, возвели новые стены, а также благоустроили прилегающую территорию и установили систему видеонаблюдения.

Ямал обеспечил как рабочую силу, так и строительные материалы для реконструкции школы. Восстановлением объекта на пике занимались больше 100 человек, работы проходили на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Здание приобрело новые теплые окна и яркие фасады. Внутри и снаружи установлена система видеонаблюдения. Школа полностью оборудована новой мебелью, компьютерами, учебниками, посудой и готова к приему своих учеников, сообщает официальный сайт правительства ЯНАО.

Отмечается, что здание готово к отопительному сезону. Полностью восстановлены инженерные коммуникации: электрика, тепло-, водоснабжение. На прилегающей территории восстановлено футбольное поле, пострадавшее от снарядов, обустроена новая современная детская площадка. Вокруг школы оборудовано ограждение в соответствии с антитеррористическими нормами.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, восстановление школы в Волновахе было задачей номер один.

«Сроки были очень сжатые, по факту у нас было два месяца. Сейчас все работы завершены, школа полностью готова: само здание, самое современное оборудование, спортивная площадка. О разрушениях, снарядах, которые прилетали в школу, ничего больше не напоминает. Дети пойдут в школу, которая теперь, без сомнений, будет одна из образцовых в этом районе», – заключил он.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Ямалом и ДНР продолжается восстановление других социальных объектов города – общежития, больницы, станции переливания крови, Дома культуры. Также предстоит отремонтировать 22 объекта в освобожденных селах Волновахского района.

В июне делегация ямальской системы образования побывала в Волновахе, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале «Ямал. Официально». Эксперты оценили состояние школы, которую восстанавливает ЯНАО, и осмотрели другие учебные заведения.