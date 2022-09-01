Лавров не счел необходимым для России закрываться в ответ на решение стран ЕС по визам

России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи, которые уже помечены в наших санкционных списках», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Лавров отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. «Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути – отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций», – добавил он.

Глава ведомства назвал возможность такого решения смешным. «Эти люди жалкие, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться», – заключил Лавров.

В минувшее воскресенье стало известно о планах ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку в Евросоюзе.

В Кремле предупредили, что у европейцев могут возникнуть трудности с визами в Россию, если Брюссель примет решение против россиян. Там также отметили, что некоторые страны в своей «недружественности» к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя».