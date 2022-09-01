Лавров назвал «явкой с повинной» слова Зеленского о гарантиях безопасности МАГАТЭ на ЗАЭС

Слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) – это «явка с повинной», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для ее безопасного проведения. Я считаю, что это явка с повинной по большому счету, если он гарантировал, что там все будет безопасно», – передает ТАСС слова Лаврова.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок.

До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.