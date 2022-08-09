Германии предсказали разорение на фоне украинского кризиса

В результате кризиса на Украине и роста цен на энергоносители экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 млрд долларов, прогнозирует Reuters.

Согласно исследованию Института занятости (IAB), на которое ссылается издание, это неизбежно приведет к негативным последствиям на рынке труда.

«По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек», – приводит текст статьи РИА «Новости».

По данным СМИ, гостиничный бизнес и индустрия развлечений стали одними из наиболее пострадавших отраслей.

«Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов, также могут ощутить на себе последствия кризиса», – отмечается в статье.

В исследовании говорится, если цены на топливо, которые уже подскочили на 160%, снова резко поднимутся, объем производства Германии в 2023 году будет почти на 4% ниже, чем до конфликта на Украине.

«Согласно этим предположениям, через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тыс. человек, а в 2030 году – еще на 60 тысяч», – заключило агентство.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.