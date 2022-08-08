Подмосковный пивзавод запустил новую линию по выпуску продукции

В Московской области запущена новая линия по выпуску пивной продукции, проект позволяет снизить зависимость рынка от импорта, заявили в компании «Домодедовский пивоваренный завод».

Модернизация завода началась в 2021 году, сейчас новая линия по производству пива уже запущена, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что затраты были частично возмещены субсидиями от Московской области.

«В рамках поддержки «Домодедовский пивоваренный завод» получил более 6 млн рублей, которые были предоставлены предприятию в качестве компенсации затрат на оснащение производственной линии», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Общий объем вложений в модернизацию предприятия составил 25 млн рублей. Это позволит трудоустроить около 20 новых сотрудников.

«Субсидия, которую мы получили от правительства Московской области, оказалась весьма существенной поддержкой – по сути, мы возместили четверть наших инвестиций. Это значительно сократит сроки окупаемости проекта и позволит нам уже сегодня строить планы по его развитию», – заявил гендиректор ООО «Домодедовский пивоваренный завод» Дмитрий Попов.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские пивоваренные компании с легкостью компенсируют объем пива, производимого западными компаниями.