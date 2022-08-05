США уведомили российских дипломатов об аресте Винника

Американское руководство сообщило российским дипломатам об аресте россиянина Александра Винника, ранее экстрадированного из Греции в США, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.

«Утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах», – сказала Шумова в беседе с ТАСС.

Она пояснила, что вскоре будет организован телефонный разговор с Винником, ему окажут необходимое консульско-правовое содействие.

Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.

В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.

Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.