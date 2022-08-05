США уведомили российских дипломатов об аресте Винника

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5 августа, пятница | Последнее обновление — 18:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование, удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США уведомили российских дипломатов об аресте Винника
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Американское руководство сообщило российским дипломатам об аресте россиянина Александра Винника, ранее экстрадированного из Греции в США, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.
«Утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах», – сказала Шумова в беседе с ТАСС.
Она пояснила, что вскоре будет организован телефонный разговор с Винником, ему окажут необходимое консульско-правовое содействие.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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МИД заявил о хамстве США в ООН
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Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
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Китай привел армию в режим повышенной боеготовности
Минобороны КНР объявило о переводе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режим повышенной боеготовности, сообщают информационные агентства.
Минобороны страны заявило, что действия тайваньских властей крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 физических лиц и свыше 30 юридических лиц из России, а также фонд «Сколково» сообщили в американском Минфине.
Санкции против «Сколково» предполагают, что сделки с ним должны быть завершены до 1 сентября 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Кроме того, в список включен руководитель российского химического холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Ранее США исключили из санкций против России сферы агропрома, медицины и энергетики.
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Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL
Компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен и просмотр результатов.
Представители компании ETS объяснили, что загвоздка в неких требованиях Минфина США, запретившего гражданам России записываться на экзамены TOEFL или создавать учетные записи на платформе ETS. В компании не уточнили, о каких именно требованиях идет речь, пишет «Российская газета».
Сообщается также, что ETS приостановила проведение экзаменов еще и в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине.
TOEFL – стандартизованный тест на знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглоязычных стран при поступлении в вузы США, а также Европы и Азии.
В МИД Китая заявили, что ядерный конфликт не является неизбежным
Ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряженность в мире, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Политик добавил, что приверженность этой формуле ранее выразил и президент России Владимир Путин в послании к участникам конференции.
Также Цонг добавил, что Пекин рассчитывает на реализацию заявления президента США Джо Байдена о возможности продолжить переговоры с Россией о новом СНВ.
«Хороший знак, что Байден выпустил заявление о готовности работать с Россией по этому вопросу. Мы надеемся, что это материализуется», – сказал Цонг.
Он подчеркнул, что Китай надеется на возобновление диалога США и России по сокращению арсеналов.
«Мы призываем США и Россию продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов», – добавил Цонг.
Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.
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Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
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США призвали Россию принять «серьезное» предложение по поводу заключенных
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США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают Москву принять его, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», – сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона ответила «контрпредложением», которое американцам серьезным не показалось.
По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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Британцы прокомментировали падение уровня жизни в США
Читатели британского таблоида Daily Mail бурно отреагировали на статью о том, что американцам все чаще приходится покупать продукты в магазинах сниженной цены и жить от зарплаты до зарплаты. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
По информации Daily Mail, с октября 2021 года по июнь 2022 года продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен выросли на 71%, а продажи тех же самых товаров в обычных магазинах снизились за тот же период времени на 5%. При этом 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут, передает РИА «Новости».
«Это финальная стадия перед тем, как большинство американцев окажутся в таких экономических условиях, в которые они никогда и не предполагали попасть», – выразил мнение MilkofBrokenbottle.
«Если вы голосовали за Байдена, вы голосовали за весь этот кошмар. Не любить Трампа было легко, но давайте теперь сравним состояния экономики», – заявил Null.
«Как ни печально, но это правда. Цены подскочили до небес, а моя зарплата осталась прежней. Я чувствую себя ужасно несчастной», – пожаловалась Se sra.
«Нелегальные иммигранты теперь стали важнее американских рабочих и пенсионеров. Украина стала важнее американских рабочих и пенсионеров», – высказался Mid Class Citizen.
«Все громко радовались, когда начался конфликт с Россией, только теперь никто не хочет платить по счетам», – резюмировал Protes.
Ранее читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии «опосредованной войны» с Россией, назвав его «катастрофой» из-за России.
Журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Post написала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
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В МИД предупредили о последствиях гибридной войны против Москвы
Развязанная против России гибридная военная кампания может обернуться конфликтом между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», – заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, передает РИА «Новости».
По словам представителя МИД России, обстановка в области стратегической стабильности ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в Европе.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии.
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Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».
«Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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США пообещали поддержку Тайваню
Вашингтон не откажется от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжит поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином», – заявил он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости».
По словам Кирби, США продолжат поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер неприемлемым
Американские власти использует все возможности, чтобы вернуть в США осужденных в России баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это стало еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно держит Бриттни под стражей. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своими близкими, друзьями и товарищами по команде», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, американские власти продолжат работать по этому вопросу и используют «все возможные средства», чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана на родину.
В четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, однако известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Американские СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
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США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.
«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», – сказала Дженкинс на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА «Новости».
Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», – сказала она.
По словам Дженкинс, США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. «Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», – сказала она.
Также заместитель госсекретаря США рассказала, что Вашингтон беспокоит взаимодействие России и Китая в ядерной сфере. «Мы следим за дискуссиями России в сфере ядерной энергетики по всему миру и в Африке. Следим за интересом Китая в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», – сказала Дженкинс.
По ее словам, США выступают за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципами нераспространения, безопасности.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
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