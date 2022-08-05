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5 августа, пятница | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВКС России уничтожили на юге Сирии подготовленных США боевиков
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Разработкой микрочипов решили заняться в Ростове-на-Дону
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В Ростове-на-Дону начнут развивать полупроводниковую промышленность из-за санкций Тайваня, также здесь построят крупный завод по производству ноутбуков, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
По его словам, завод по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону построят в течение года.
«Производители хотели выпускать товары исключительно из российских комплектующих. Но ситуация изменилась после отказа Тайваньского производителя полупроводниковых микросхем TSMC поставлять в Россию микрочипы. Без них выпуск отечественных процессоров невозможен. Теперь придется закупать их в Китае», – цитирует «Газета.RU» Алексея Логвиненко.
«Многие зададут логичный вопрос, почему нельзя производить микрочипы у нас? Отвечаю, что это следующий этап, мы к этому стремимся. Нужно разработать технологию, найти инвесторов, запустить дорогостоящее производство. Пристальное внимание будет обращено на сотрудников донских IT-кластеров и студентов-программистов. Мы готовы сами растить будущих специалистов, приглашать на производство подающих надежды ребят. Если технология будет разработана, то, я уверен, инвесторы найдутся», – заключил мэр.
Ранее власти рассказали о развитии отечественной микроэлектроники в технополисе «Москва».
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Баллистические ракеты армии Китая впервые пролетели над Тайванем
В ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем, сообщил профессор Академии национальной обороны НОАК генерал-майор Мэн Сянцин.
Мэн Сянцин отметил, что ракеты «прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis поразили цели», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его словам, «это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, а также отражает рост возможностей вооружений». Поясняется, что зоны стрельб выбраны из-за военно-морских баз в городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн. Другой район учений, расположенный у острова Пинтань, находится в самом узком месте Тайваньского пролива. Еще две зоны находятся в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
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Эксперт объяснил планы Пекина расширять стратегическое сотрудничество с Москвой
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«В первую очередь наши страны будут развивать сотрудничество в экономической и политической сферах. Кроме того, такое углубление партнерства служит интересам стран Юго-Восточной Азии», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией.
«В развитии сотрудничества России и Китая есть два основных направления, в которых заинтересован Пекин. В рамках экономического партнерства стороны договорились к концу года выйти на торговый оборот в 200 млрд долларов. Для этого нужно многое сделать. Прежде всего, наладить стабильный импорт из Китая в Россию, а также не допустить снижения поставок российских энергоносителей в Китай», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.
«Кроме того, есть политическое направление развития сотрудничества. Россия и Китай, как известно, являются участниками двух важных объединений – это ШОС и БРИКС. Обе организации демонстрируют неплохую динамику развития и укрепления связей между участниками. Китай и Россия должны способствовать тому, чтобы обе организации вышли на новый уровень развития и взяли на себя ответственность за стабильность экономического партнерства в Евразии, если речь идет о ШОС, а возможно, и во всем мире, если речь идет о БРИКС», – полагает эксперт.
«Страны Юго-Восточной Азии к такому партнерству относятся, безусловно, позитивно, что также важно для Пекина. Любое углубление партнерства в Евразии служит интересам всех участников экономического сотрудничества. Страны региона на сегодняшний день очень активно сотрудничают и с Китаем, и с Россией. Большинство этих стран для нас дружественные», – убежден собеседник.
«Таким образом, взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии является важнейшим приоритетом как России, так и Китая. Конечно, некоторые из этих стран присоединились к санкциям против России. Например, Сингапур это сделал по локальным внешнеполитическим причинам, и расширять их не планирует», – отметил он
«Япония взяла курс на сворачивание экономических связей с Россией. Это говорит о том, что на смену японским инвесторам и корпорациям могут прийти китайские. В Токио к этому относятся весьма ревностно, но сделать ничего не могут, поскольку находятся под жестким давлением Соединенных Штатов. Пока это давление будет продолжаться, я не думаю, что российско-японские отношения покажут какую-то позитивную динамику», – рассказал Бабаев.
«Южная Корея сегодня также является для нас недружественной страной, она присоединилась к санкциям. Но мы знаем, что южнокорейские компании заинтересованы в связях с Россией, поэтому весьма вероятно, что когда-нибудь они смогут пролоббировать в своем правительстве более благоприятные подходы в развитии сотрудничества с Россией», – отметил эксперт.
«Кроме того, не думаю, что визит Пелоси сильно повлияет на отношения между странами Юго-Восточной Азии и их связи с Россией и Китаем. Но совершенно не удивительно, что даже американские союзники в этом регионе не поддерживают такую абсолютно провокационную выходку», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. «Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Кроме того, глава МИД Китая рассказал Лаврову, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями. «Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», – передает ТАСС его слова.
Ван И отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу российский МИД с критикой действий США.
Напомним, что в Камбодже проходит совещание глав МИД формата Россия – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В Пномпене у российского министра намечен ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, заявила представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
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В России оценили решение США оставить авианосец у берегов Тайваня
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«Напряженность вокруг Тайваня, несмотря на отъезд Пелоси, все еще сохраняется. Но нахождение американского авианосца «Рональд Рейган» не связано напрямую с визитом спикера Палаты представителей США. Там и без этого хватало проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя решение Пентагона оставить авианосец в акватории Южно-Китайского моря.
«Авианосные группы постоянно курсируют у Тайваня. Для американского Тихоокеанского флота это нормальная история. Обычно один-два авианосца дежурят либо на Гавайях, либо в Сингапуре. То есть они всегда готовы в короткие сроки добраться до Тайваня. Так что я бы не стал это напрямую связывать с визитом Пелоси», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, сейчас авианосец может просто обеспечивать безопасность острова. «Пока Китай проводит военные учения, США будут на это реагировать. Поэтому там находится «Рональд Рейган». Его присутствие может оказывать своего рода психологическое давление на Пекин», – рассуждает он.
Эксперт также отметил сохраняющийся уровень напряженности в регионе даже после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань. «Она отправилась в Южную Корею, но там ее встретили довольно холодно. В Сеуле понимают, что сейчас Китай не несет угрозы, но ситуация может резко измениться, если испортить отношения с Пекином. Именно поэтому президент страны не стал встречаться со спикером Палаты представителей США, тем самым нивелировав значимость ее визита, а глава МИД Южной Кореи отправился с визитом в Камбоджу», – пояснил американист.
Отдельно собеседник обратил внимание на желание Пекина укрепить стратегическое сотрудничество с Москвой, о котором ранее объявил глава МИД Китая Ван И. «Это понравится далеко не всем в Юго-Восточной Азии. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают партнерские контакты с Россией, но соперничают с Китаем. Так что эти страны, скорее, встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.
«Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином», – заключил Дудаков.
В понедельник Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.
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Китай приостановил сотрудничество с США в ряде сфер
Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщили в МИД Китая.
В заявлении отмечается, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она осуществила несмотря на протесты Китая, министерство иностранных дел Китая решило отменить рабочую встречу представителей минобороны КНР и США, пишет ТАСС.
Также отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований Китая и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
Так, временно приостановлена работа или упразднение восьми механизмов сотрудничества с США.
Из документа следует, что Пекин принял решение о временной приостановке сотрудничества с США в сфере незаконной миграции и репатриации граждан, в области судопроизводства и юстиции, борьбы с наркотиками, противодействия международной преступности, а также приостановил двусторонние консультации по вопросам изменения климата.
Ранее Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.
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США решили оставить авианосец «Рональд Рейган» у Тайваня
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Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались у Тайваня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Корабли должны «следить за ситуацией». Кирби рассказал, что ракетные войска НОАК запустили 11 ракет к прилегающей к острову акватории. США «осудили эти действия», назвав их «безответственными» и «противоречащими давней цели» Вашингтона – «поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе», передает ТАСС.
США «ожидают, что эти действия продолжатся, и что Китай продолжит принимать меры реагирования в ближайшие дни», но в Вашингтоне «готовы к тому, что решит сделать Пекин». «Мы не будем стремиться к кризису и не хотим его», – сказал Кирби.
Он подтвердил, что «давно запланированный на эту неделю запуск МБР Minuteman III был перенесен на ближайшее будущее», поскольку Вашингтон «не считает, что дальнейшая эскалация отвечает» интересам США, Тайваня и региона. Как заявил Кирби, пока «Китай осуществляет дестабилизирующие ситуацию военные учения вокруг Тайваня, США демонстрируют вместо этого поведение ответственной ядерной державы путем снижения рисков просчета и неверного понимания». При этом он подчеркнул, что «испытание проведут».
Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам. Как сообщили СМИ, в ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. США сообщали, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа действуют в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура.
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Блинкен назвал «провокационной» реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного западного чиновника.
По информации агентства, с соответствующим заявлением Блинкен выступил на встрече с представителями государств Азии. В ходе мероприятия госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня, передает ТАСС.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Трасс отказалась лететь на Тайвань
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в случае избрания премьер-министром не поедет на Тайвань.
Когда Трасс был задан соответствующий вопрос, она ответила: «Нет». При этом глава МИД не стала прямо отвечать, собирается ли направлять дополнительное вооружение на Тайвань (Трасс призывала к этому в июне), как в случае с Украиной, передает ТАСС.
Глава МИД Великобритании сказала, что у ее страны есть действующая лицензия по поставкам вооружения Тайваню. По ее словам, это самое большое, что Лондон сейчас «может сделать». Однако министр подчеркнула, что «демократии, как на Тайване», необходимо защитить.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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США перенесли испытания новой ракеты из-за напряженности с Китаем
Соединенные Штаты решили перенести запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», – сказал собеседник Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
При этом он не уточнил, на какой срок отложено испытание.
По словам источника, испытание перенесли по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань
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Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее «провокационного визита» на Тайвань, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.
«В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня
Своими заявлениями о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами Запад идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем, написал в статье для The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.
Так, в отношении Тайваня тот же Вашингтон заявляется о поддержке принципа «одного Китая», но не отказывается от соглашений о военной помощи Тайбэю. Схожая ситуация, по версии Дженкинса, наблюдается и с Киевом, которому на Западе твердят о необходимости «поражения России», игнорируя факт того, что усиление поддержки Украины ведет к более жесткой реакции Москвы, передает РИА «Новости».
Также Дженкинс напомнил, что западное вмешательство в дела других государств в последние годы больше походило на имперские войны, приведшие к бессмысленной гибели тысяч людей по всему миру.
«Запад должен быть готов отступить», – заключил автор статьи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем».
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
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Токио выразил протест Китаю после падения ракет в японской экономической зоне
Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных Китаем ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Kyodo News.
В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
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Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе КНДР и Республики Корея, а также встретилась с военными.
Как отмечается в документе, Пелоси и другие члены делегации «во время поездок в демилитаризованную зону и на авиабазу Осан выразили признательность Конгресса и страны» американским военным за службу.
Члены американской делегации на встрече с южнокорейскими законодателями «подтвердили приверженность американо-корейскому альянсу» и выразили настрой на «укрепление безопасности, повышение прочности цепочек поставок, наращивание торговли и инвестиций, что выгодно для обеих стран», передает ТАСС.
В заявлении Пелоси отметила, что члены делегации провели телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Елем, в котором «выразили признательность за гостеприимство» по отношению к находящимся в стране американским военным.
Ранее глава Южной Кореи заявил, что визит Пелоси в демилитаризованную зону станет сигналом, направленным на сдерживание Пхеньяна.
Пелоси прибыла в Южную Корею накануне. До этого состоялся ее визит на Тайвань.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Блинкен пообещал Тайваню поддержку США
США будут и дальше поддерживать Тайвань и обеспечивать мир и стабильность вокруг острова, для этого по приказу министра обороны США в регионе останется авианосец «Рональд Рейган» для наблюдения за ситуацией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Мы продолжим поддерживать Тайвань и поддерживать мир и стабильность. Министр Остин приказал авианосцу США «Рональд Рейган» оставаться в регионе, чтобы наблюдать за ситуацией», – передает РИА «Новости» его слова.
Блинкен добавил, что США «продолжают поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индо-Тихоокеанского региона». «Этого ждет от нас регион: чтобы мы были стабильным и ответственным лидером», – сказал он.
При этом госсекретарь США отметил, что страна придерживается политики «одного Китая» и не выступает за предоставление Тайваню независимости, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Ничего не изменилось [после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань] в нашей политике «одного Китая»... Мы не хотим одностороннего изменения статус-кво любой из сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы только рассчитываем на то, что противоречия сторон, лежащих по обе стороны пролива, разрешатся мирно, без принуждения и не при помощи силы», – заявил он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
Напомним, что в Камбодже проходит совещание глав МИД формата Россия – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В Пномпене у российского министра намечен ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.
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Песков: Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань
Китай на фоне провокации с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Напряженность так быстро не спадает, естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета. Конечно, такие провокации не остаются без последствий», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Песков заявил, что ситуация с азиатским турне спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее возможным визитом на Тайвань является провокацией, которая ведет к нарастанию напряженности в регионе.
Китай сделал представление Канаде за участие в заявлении G7 по Тайваню
Временный поверенный в делах посольства Канады в Китае Джим Никель был вызван в МИД страны, где ему было сделано серьезное представление и жесткий протест в связи с участием Канады в заявлении глав МИД стран G7 по Тайваню.
«Замглавы МИД КНР Се Фэн был уполномочен вызвать временного поверенного в делах посольства Канады в Китае Никеля в четверг, чтобы сделать серьезное представление и выразить жесткий протест в связи с ошибочным заявлением по Тайваню, которое сделали главы МИД стран G7», – передает РИА «Новости» заявление китайского внешнеполитического ведомства.
Ранее Китай приостановил сотрудничество с США в ряде сфер в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пекин также заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
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