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В Москве прошли акции в поддержку Сербии и Китая
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Масштабные акции в поддержку Сербии и Китая в связи с обострением обстановки в Косово и на Тайване провели в Москве «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства». К посольствам Сербии и Китая вышли 800 активистов: в руках они держали плакаты в поддержку дружественных стран.
К посольству Сербии вышли 400 активистов, в руках у которых были транспаранты с изображением событий 1999 года в бывшей Югославии, а также плакаты с лозунгами в поддержку Сербии, говорится в пресс-релизе, оступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы пристально наблюдаем за ситуацией в Косово. Да, власти непризнанного Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября, но это отсрочка, которую дали по указке США, и пока это означает всего лишь месяц спокойствия для местных жителей. Конечно, мы надеемся, что вопрос будет урегулирован мирным путем и выражаем полную поддержку сербскому народу, поэтому сегодня 400 наших активистов вышли к посольству Сербии в Москве с плакатами и транспарантами в руках, на которых лозунги: «Сербия: мы вместе!», «Нет провокациям США на Балканах!», «Мирового жандарма – на свалку истории!», «Донбасс – это Россия, Косово – это Сербия!» – сообщил замредседателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.
В поддержку Китая 400 активистов «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» вышли к посольству КНР, рассказал руководитель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.
«Китайская армия начала учения в районе Тайваня, военную активность спровоцировало прибытие на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси несмотря на то, что официально США отказываются признавать независимость Тайваня и декларируют приверженность «политике одного Китая». Чтобы поддержать Китай, 400 наших активистов вышли к посольству с транспарантами, на которых изображены даты последних вмешательств США в дела Юго-Восточной Азии, а также лозунги», – рассказал Кузьменко.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».
Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.
«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока»
Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, сообщил Газпром.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – приводит ТАСС сообщение компании.
Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для «Северного потока» в Россию не требуются, потому что данный агрегат не попадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц также не увидел препятствий для доставки турбины Siemens в Россию.
В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины.
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Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
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Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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В Азербайджане заявили о начале операции «возмездия» в Нагорном Карабахе
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Азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе гаубицы и другую военную технику противника, сообщили в Минобороны страны.
Эти действия прошли в рамках ответной спецоперации Азербайджана, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции были взяты под контроль несколько высот в Карабахе», – приводит заявление министерства РИА «Новости».
Минобороны Азербайджана также добавило, что армянские военные нарушили положения перемирия, достигнутого 10 ноября 2020 года, и «совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии» на территории, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.
Азербайджанские военные объявили о взятии стратегических высот, передает «Sputnik Азербайджан».
По данным азербайджанского ведомства, 3 августа члены «незаконных армянских вооруженных формирований» на территории, где дислоцируются миротворцы ВС России, совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанских военных. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.
Они также попытались захватить высоту Гырхгыз горного хребта. Хребет охватывает территорию Кельбаджарского и Лачинского районов.
«В результате контроперации «Возмездие», проведенной подразделениями Азербайджанской армии, под контроль взяты высота Гырхгыз, Сарыбаба и другие господствующие высоты, имеющие стратегическое значение. В настоящее время подразделения ВС Азербайджана ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», – сообщили в азербайджанском минобороны.
Были уничтожены несколько армянских боевых позиций, нанесен удар по воинской части, расположенной в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района.
Уничтожены живая сила, несколько гаубиц Д-30, военно-транспортные средства и боеприпасы.
Между тем представители военного командования в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе боев с ВС Азербайджана погибли военнослужащие-контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян, сообщает «Sputnik Армения».
Еще 14 получили ранения разной степени тяжести. По этим данным, Азербайджан применял минометы, гранатометы и беспилотники.
К текущему моменту вместе с командованием российского миротворческого контингента принимаются меры по стабилизации обстановки.
Ранее власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
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В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой народной республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное ДНР, Солнечное и Музыковка Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ.
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Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ
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Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал источник в одном из артподразделений союзных сил.
«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным – испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что удар по наемникам нанесли артподразделения союзных сил.
«Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», – рассказал военнослужащий.
Точных данных о гражданстве иностранных наемников, входящих в данную группу, пока нет.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
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