Россия направила ООН и Украине координаты школ на освобожденных территориях

Россия для обеспечения безопасности направила в ООН, гуманитарные организации и Киеву список с координатами общеобразовательных учреждений начинающих работу 1 сентября школ в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, сообщили в среду в Минобороны России.

«Для безусловного обеспечения безопасности учеников и преподавателей Минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 школ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях», – сказали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

В Минобороны потребовали от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.

Список школ Минобороны России опубликовало в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны заявили, что ООН и международное сообщество должны принять меры для недопущения обстрелов школ и детсадов киевским режимом.