Россия направила ООН и Украине координаты школ на освобожденных территориях

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31 августа, среда | Последнее обновление — 20:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы дата и место похорон Горбачева
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«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают.
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О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать.
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Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е.
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия направила ООН и Украине координаты школ на освобожденных территориях
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Россия для обеспечения безопасности направила в ООН, гуманитарные организации и Киеву список с координатами общеобразовательных учреждений начинающих работу 1 сентября школ в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, сообщили в среду в Минобороны России.
«Для безусловного обеспечения безопасности учеников и преподавателей Минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 школ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях», – сказали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
В Минобороны потребовали от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.
Список школ Минобороны России опубликовало в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны заявили, что ООН и международное сообщество должны принять меры для недопущения обстрелов школ и детсадов киевским режимом.
Вернувшийся домой раненный на Украине британец рассказал о службе в ВСУ
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Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но смог вернуться домой.
Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень «разорвало на куски», осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге, передает РИА «Новости». Наемник получил множественные осколочные ранения.
По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают на 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.
Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине «шокирует», а в войсках много гражданских, «которые просто играли слишком много в Call of Duty».
Гриффитс утверждает, что его «команда» все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине
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В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.
По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.
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За двое суток в Херсонской области уничтожено четыре самолета, 63 танка и более 1,7 тыс. военнослужащих ВСУ
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Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», – отметил Конашенков.
«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники. Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой народной республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Новоукраинка Запорожской области, Борщовка, Первомайское, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС», – отметил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что при разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих.
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В ДНР сообщили об освобождении четырех населенных пунктов
Подразделения республик Донбасса и Вооруженных сил России освободили от украинских войск еще четыре населенных пункта Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 31 августа на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 275 населенных пунктов, включая Ключевое, Володино, Орлинское, Завитне Бажання», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
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Задержанные в Энергодаре наводчики признали передачу ВСУ координат у ЗАЭС
Задержанные в Энергодаре наводчики передавали украинским силовикам координаты объектов вокруг Запорожской АЭС, сообщили подозреваемые.
«Я передавал координаты только вокруг. Самой станции я не передавал, потому что с 2019 года у нас не было допуска в опасные зоны и нам говорили, где нам находиться нельзя. Поэтому я видел, например, стоит грузовик армейский – скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал. Еще промзоны, учебно-тренировочного центра и точку через забор от бассейна охладительной системы», – заявил Олег Морочковский, работавший охранником на АЭС, в беседе с РИА «Новости».
По его словам, передавать координаты убедил его знакомый, который сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. При этом ничего взамен он не получал. «Я думаю, они просили, чтобы я передавал координаты, чтобы предпринять какие-то действия и заставить российские войска покинуть территорию станции. Знаю, что на Украине не одна атомная станция, но это самая крупная, и, я надеюсь, наши атомщики ее не остановят», – добавил Морочковский.
Ранее на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Во вторник в Еврокомиссии сообщили, что Украина попросила у ЕС йодистый калий на случай катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Евросоюз решил передать Киеву 5,5 млн таблеток для защиты от радиации. В тот же день вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа нанесли 17 артударов по территории Энергодара неподалеку от ЗАЭС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Глава МАГАТЭ заявил об организации постоянной миссии на ЗАЭС
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Организация постоянной миссии на Запорожскую АЭС – одна из самых важных вещей, которые он хочет сделать, и сделает, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на Reuters.
Ранее издание сообщило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС.
Во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Дизайнер показал новый герб Херсонской области
Команда геральдистов из Фонда «Русская геральдика» разработала новые гербы для Херсона и Херсонской области: на них изображен российский орел, сообщил советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский.
«Мне выпала честь написать и отрисовать новый герб Херсонской области», – сообщил Правдзинский в социальной сети.
Еще в мае Херсонская администрация решила возвратить региону его историческую символику, основанную на гербе Херсона образца 1803 года, когда город стал центром Херсонской губернии. Он выглядел так: в золотом щите черный двуглавый коронованный орел держит в правой лапе лавровую ветвь, а в левой – пламя.
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«На его базе команда энтузиастов из Москвы, Петербурга, Севастополя, Херсона и других русских городов (геральдисты, историки и художники) разрабатывает обновленные символы Херсонской области. Новый херсонский герб уже начинает использоваться. А региональная администрация анализирует новую символику и готовится к ее утверждению», – сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что эта работа идет во взаимодействии с местными жителями и властями Херсонской области.
Ранее сообщалось, что самый большой российский флаг на освобожденной территории Херсонской области установлен на высшей точке Херсона – телевышке.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
Власти Запорожья рассказали о продолжительности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре на подконтрольной России части Запорожской области рассчитана на один день, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено (цель миссии) – «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», – приводит слова Балицкого «Интерфакс».
Он уточнил, что, по плану, делегация заедет на подконтрольную РФ территорию через Васильевку недалеко от линии соприкосновения и сразу отправится в Энергодар. «Они должны к вечеру (того же дня) уже выехать, в светлое время суток», – сказал глава региона.
Балицкий предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины. «Мы готовы показать места прилетов. Готовы показать осколки, которые очень отличаются: советского образца, которыми стреляют «Грады», «Ураганы», и гаубица М777. Показать беспилотники, чьего они производства, где и как они упали», – сказал он.
Во вторник в Еврокомиссии сообщили, что Украина попросила у ЕС йодистый калий на случай катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Евросоюз решил передать Киеву 5,5 млн таблеток для защиты от радиации. В тот же день вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа нанесли 17 артударов по территории Энергодара неподалеку от ЗАЭС.
Ранее во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев. В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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ВСУ нанесли 17 артударов по Запорожской АЭС за два часа
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа обстрела нанесли 17 ударов по территории города Энергодара неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили в администрации города.
«Со стороны ВСУ возобновлен обстрел прибрежной линии города вблизи ЗАЭС. Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает, что за прошедшие два часа по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов [снарядами] калибра 155 мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра. Предварительно, ведение огня нацформированиями ВСУ производится из американских гаубиц М777», – передает ТАСС со ссылкой на администрацию Энергодара.
Ранее Украина попросила у ЕС йодистый калий на случай катастрофы на ЗАЭС.
В Молдавии и Румынии начали рассказывать гражданам о мерах, необходимых в случаях радиоактивного заражения, если на Украине произойдет авария.
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Автор «Ночного дозора» ответил решившим закрыть музей Булгакова в Киеве украинским писателям
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«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.
Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.
Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.
«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.
В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.
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В США пожаловались на «неприятно низкий» уровень снарядов из-за поставок Киеву
Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о боеспособности страны, сообщили СМИ.
Как пишет газета Wall Street Journal, по словам одного из представителей военного ведомства, резервы снарядов калибра 155 мм оказались на «неприятно низком» уровне из-за поставок Киеву.
«Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой», – сообщил источник РИА «Новости».
Источники в министерстве обороны США пояснили, что запасы вооружения, предназначенного для противостояния непредвиденным угрозам, существенно уменьшились после передачи Киеву установок РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.
Ранее издание сообщало, что страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить «успехи» украинских военных.
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Киев допустил вступление Украины в НАТО в ходе спецоперации России
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Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в беседе с «Европейской правдой».
«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», – приводит слова вице-премьера Украины РИА «Новости».
Она напомнила, что Киев много раз просил принять Украину в альянс, и теперь «решение должен принять Брюссель». При этом Стефанишина не согласилась с утверждением, что страна, участвующая в вооруженном конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к НАТО. «Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», – заявила она.
Напомним, в прошлую пятницу экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО». Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что НАТО с удовольствием будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца».
Экс-посол Украины Мельник раскритиковал министра обороны Германии
Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера.
«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» – приводит его слова РИА «Новости».
К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только 9% САУ Panzerhaubitze и 7% РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
Минобороны сообщило о попадании снаряда ВСУ в здание переработки радиоактивных отходов ЗАЭС
Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено», – отметил Конашенков.
«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее бесперебойной работы», – отчитались в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило об ударах артиллерии ВСУ по спецкорпусу №1 ЗАЭС.
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
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Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
«Секретариат Национального союза писателей Украины заявил о недопустимости функционирования в Киеве Музея русского писателя М. Булгакова, который ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях. Вместо этого секретариат НСПУ предлагает создать музей выдающегося украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте Союза писателей Украины.
В НСПУ предлагают закрыть музей Булгакова, а все экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что с корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакову.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как украинский режим подтвердил правоту русской литературы.
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