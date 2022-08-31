Политологи назвали главные факторы успеха на сентябрьских выборах в России

Специфика предстоящего голосования состоит в том, что спецоперация еще больше сплотила общество вокруг главы государства, а это дает преимущества «Единой России» и кандидатам, поддержанным президентом. Об этом сказал политолог Алексей Чеснаков в ходе прошедшего в Москве круглого стола, посвященного Единому дню голосования.

В феврале-марте стало понятно, что специальная военная операция станет важным фактором для предстоящих выборов и для российской политической системы в целом, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, выступая в среду в ходе круглого стола: «Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов». Круглый стол организовал Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

В первые дни спецоперации политики, околополитические круги, эксперты разделились на четыре условные группы, отметил Чеснаков. «Первая – это паникеры, которые говорили: «Выборы надо «сносить», рейтинги полетят вниз, все пропало, гипс снимают». Вторая группа – прагматики – также призывала отменить выборы до лучших времен, но без излишнего возбуждения», – пояснил он. В третью группу, по его словам, входили «деконструкторы», предлагавшие в принципе поменять подходы к конструированию российской политической системы, начиная от президентской гонки и заканчивая муниципальными выборами.

«Четвертая группа – это «партия стабильности», указывавшая, что нужно оставить все, как есть. Они указывали, что изменения были бы восприняты обществом как неуверенность власти, что почти сразу после поправок в Конституцию было бы странно проводить новые законодательные изменения, и что общество болезненно отреагирует на то обстоятельство, что у него забрали возможность голосовать», – сказал аналитик.

В итоге победила условная четвертая партия, а доводы всех трех других групп не были восприняты президентом, который и принимал решение, добавил эксперт.

«Это было очевидно верное решение, – в этом можно быть уверенным, видя, консолидацию российского общества вокруг флага, президента и властей в целом. К тому же, мы видим, что рейтинги «Единой России» – также высокие, с учетом того, насколько эффективно партия сумела встроиться в повестку поддержки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – заметил Чеснаков.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский согласился, что именно проведение выборов в запланированные сроки, а не их отмена, – независимо от внешних обстоятельств – и есть «нормальность» для российского общества. «Могу говорить уверенно, вопрос: проводить или не проводить выборы, для людей не стоял», – сказал он. Хотя до голосования еще осталось время, можно констатировать: в целом избирательная кампания уже состоялась, добавил он.

На фоне спецоперации, противодействия западным санкциям в российском обществе действительно возник консенсус вокруг президента, считает и председатель правления ФоРГО Константин Костин, – и главными «бенефициарами» этого консенсуса на выборах станут политические силы и губернаторы, или поддержанные главой государства, или прямо связанные с ним, а также партия власти.

«Единороссы как партия президента может получить один из лучших своих результатов – это касается не только муниципальных выборов, но и выборов в региональные законодательные собрания. Партия может повторить или даже превзойти свой результат 2017 года», – считает аналитик.

При этом, однако, повестка предстоящих выборов – сугубо региональная, и это дает преимущества тем кандидатам в губернаторы, которые идут на первый срок, так как они используют эффект так называемого «медового месяца», указал, в свою очередь, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «Тем, кто уже работал на своих должностях, сложнее – люди спрашивают с них больше, требуются отчеты об уже проделанной работе», – отметил политолог.

Негативный контекст нынешней кампании придают пожары, например – в Рязанской и Владимирской областях, добавил Кузнецов. «Также нужно отметить Ярославскую область, которая традиционно считается проблемным регионом для федерального центра. Ярославцы обладают могучей собственной политической субъектностью. Вятка (Кировская область) – это такая маленькая Ярославская область, где не ощущается такая агрессия в адрес Москвы, но «фигу в кармане» жители тоже держат. Причем, сейчас в Кирове – уже третий губернатор-варяг, а деятельность двух предыдущих не оценивается как однозначно позитивная», – напомнил он.

Тем не менее, уверен Кузнецов, несмотря на некоторые трудности, в Свердловской области, в Карелии и в Удмуртии победят «инкумбенты», то есть действующие главы. Это, соответственно: Евгений Куйвашев, Артур Парфенчиков и Александр Бречалов.

Участники круглого стола согласились в том, что предстоящие выборы будут конкурентными: 11 сентября пройдет свыше 4,6 тыс. избирательных кампаний, в которых участвуют почти 80% партий, имеющих на это право, а претенденты из 11 партий – в выборах глав субъектов. При этом процент отказов в регистрации на губернаторских выборах оказался беспрецедентно низок – в 10 из 14 регионов выборов все претенденты получили регистрацию, а в среднем конкурс составляет пять человек на место.

Что касается самой электоральной процедуры, отметил Костин, на этих выборах шире будет применяться онлайн-голосование, что в конечном счете поднимет явку. «Избирательная система входит в такую фазу, когда дистанционное электронное голосование становится масштабной электоральной практикой. Однако пока трудно говорить о том, насколько вырастет явка, – сказал глава ФоРГО газете ВЗГЛЯД. – Есть соблазн просто добавить к числу голосующих по ДЭГ всех избирателей из группы «хотел пойти на выборы, но есть другие дела». Однако это не более, чем гипотеза»

Со своей стороны, Чеснаков напомнил, что ЦИК в последние дни тестирует систему ДЭГ в Москве и на федеральном уровне, – и по итогам тестов можно будет сделать вывод об уровне популярности этой процедуры. «Думаю, все идет к тому, что и на президентских выборах ДЭГ будет активно применяться», – добавил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в предстоящий Единый день голосования будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы займут три дня – с 9 по 11 сентября.

Накануне «Единая Россия» открыла ситуационные центры для наблюдения за выборами. В федеральных и региональных центрах будут круглосуточно юристы будут отслеживать ход голосования, анализировать сообщения о возможных нарушениях и давать им правовую оценку.