Политолог исключил вторые туры на губернаторских выборах 11 сентября

«Из действующих губернаторов есть очевидные звезды типа Антона Алиханова в Калининградской области», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко – «Среди кандидатов-новичков тоже есть те, кто выглядит достаточно ярко. Прежде всего, это врио губернатора Кировской и Томской областей Александр Соколов и Владимир Мазур». Фонд развития гражданского общества провел круглый стол, посвященный специфике Единого дня голосования-2022, на котором, в том числе, обсуждались выборы глав 15 регионов.

«В целом, даже в потенциально проблемных регионах предстоящие губернаторские кампании, вероятно, пройдут в один тур», – предполагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко.



«В Удмуртии есть проблемы с выстраиванием образа у действующего лидера Александра Бречалова. А вот кампания врио губернатора Максима Егорова – в Тамбовской области выглядит несколько странной, как, впрочем, и у врио Павла Малкова в Рязанской. Однако для них многое зависит не только от кампании, но и расклада сил в регионе», – полагет пололитолог.

Что касается выборов в законодательные органы власти, то на них конкуренция в зависимости от региона разная: где-то сильная, где-то малозаметная, добавляет эксперт. «Скажем, перегиб административного ресурса отмечается во Пскове, где под надуманными предлогами пытались снять с выборов список партии «Новые люди». Но вообще у оппозиции нет внутренней мотивации давать решительный бой партии власти. Понятно, что украинская спецоперация несколько спутала ей карты, потому что на ее фоне очень сложно критиковать Верховного главнокомандующего и партию, которую он поддерживает», – пояснил эксперт.

Тем не менее исход не везде предсказуем, полагает Минченко, особо отметив в этой связи муниципальные выборы в крупных городах, в частности, в Москве и Кирове, «где «Единая Россия» ранее не всегда показывала хороший результат». «Но сейчас результаты опросов, которые публикуют ФОМ и ВЦИОМ, говорят о том, что рейтинг «Единой России» скорее подрос, следуя за личным рейтингом Владимира Путина», – указал Минченко.

Собеседник напомнил, что единороссы этим летом активно включились в волонтерскую деятельность в Донбассе. «И теперь «Единая Россия» имеет шансы повысить свой уровень поддержки, – по крайней мере, за счет патриотической части электората», – пояснил эксперт.

В целом же можно отметить, что запрос на публичную политику в России сохраняется даже на фоне спецоперации, подчеркивает политолог. «Общественный запрос на публичную политику демонстрирует: ситуация в стране нормальная, нет глубокого кризиса, «чрезвычайщины». Вполне можем проводить выборы. В глазах людей выборы – один из элементов привычного образа жизни», – считает Минченко.

Напомним, в предстоящий Единый день голосования будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы займут три дня – с 9 по 11 сентября.

В среду ход избирательной кампании обсуждался на круглом столе «Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов», который прошел в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). «Выборы в целом выглядят как вариант референдума о доверии к власти в целом, и пока все расчеты показывают, что этот референдум пройдет со значительным позитивным результатом для власти», – заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политолог отметил также, что различные партии продолжают консолидироваться вокруг действующей власти. «Консолидация вокруг флага, вокруг президента продолжается», – подчеркнул Чеснаков.

В свою очередь глава ФоРГО Константин Костин считает, что протестный электорат демобилизован и на столичном, и на региональном уровне, поэтому ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит. «Это видно на выборах в регионах, где традиционно те или иные оппозиционные силы добивались заметных электоральных успехов», – заявил Костин.

Впрочем, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов предупредил, что «легкой прогулкой» выборы для поддержанных федеральной властью кандидатов не будут – не стоит ждать рекордной поддержки. Но вторых туров на губернаторском уровне он, как и Минченко, не ожидает.