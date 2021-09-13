ФоРГО: Результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42-46%

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) пришли к выводу, что результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42 – 46 %, КПРФ займет второе место и наберет 17 – 19 %, результат ЛДПР будет 11 – 13 %, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получат 7 – 9 %.

«Результат «Единой России» будет ниже, чем в 2016 году. Партия заплатит за уровень поддержки важных, но непопулярных реформ, а также за последствия пандемии», – отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе ФоРГО, передает ФедералПресс.

Тем не менее, по словам Костина, «Единой России» удалось провести яркую и интересную кампанию – были точные обращения к целевым аудиториям.

«В Москве результат «Единой России может быть улучшен за счет ДЭГа (дистанционного электронного голосования)... оно удобно для людей и это комфортный способ мобилизации лояльного электората», – отметил Костин.

Эксперт заявил, что КПРФ могла бы взять «исторический максимум». Коммунистов ждет повторение результата, который был в 2011 году.

«Во-первых, они активно пытались стать главными выразителями протестных настроений. Во-вторых, КПРФ заняла очень жесткую позицию против вакцинации, активно критиковала все меры, которые предпринимались по карантинным ограничениям», – сказал Костин.

По мнению эксперта, две партии находятся в полупроходной зоне – это партия «Новые люди» и «Партия пенсионеров». ФоРГО прогнозирует, что обе политические организации имеют шанс набрать от 3,4 до 5%.

«Даже если «Новые люди» и «Партия пенсионеров» не пройдут, произошел уже важный процесс. 3% [на думских выборах] позволяют получить государственное финансирование и наращивать инфраструктуру, формировать группы поддержки и готовиться к следующим выборам», – отметил Костин. Политическая партия «Яблоко», по мнению экспертов ФоРГО, наберет не более 3%, меньше этого показателя получат остальные партии.

Консенсус-прогноз основан на данных социологических исследований ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР.

Комбинированный (телефонный, квартирный) опрос ВЦИОМ проводился 6 – 8 сентября 2021 года. В нем приняли участие 4000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 3 по 5 сентября методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Репрезентативный телефонный опрос ИНСОМАР, выборка составила 1200 человек, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%.