«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.

Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.

«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.

Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.

«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.

В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.

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