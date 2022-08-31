Лавров поблагодарил иранского коллегу за взвешенную позицию по Украине

Москва благодарна Тегерану за взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины и за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее. Мы подробно изложили нашим иранским собеседникам ситуацию на нынешний момент, как она развивается, и поблагодарили за неизменно взвешенную позицию на этот счет», – передает ТАСС его заявление по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Лавров отметил, что Тегеран «с пониманием воспринимает российские озабоченности в сфере безопасности и считает их абсолютно законными». «Понимает те мотивы, которые вызвали наши действия в ответ на дестабилизирующую политику США и их союзников по НАТО», – добавил глава МИД России.

Лавров также сообщил, что сверил часы со своим иранским коллегой по другим региональным сюжетам, а именно по ближневосточному урегулированию, ситуации в Афганистане, Закавказье, Ираке, Йемене, регионе Каспийского моря.

Кроме того, министр заверил, что российская платежная система «Мир» достаточно скоро будет интегрирована с иранской системой «Шетаб».

«Относительно интеграции и взаимного использования российской системы «Мир» и иранской системы «Шетаб» ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков, они общались, по-моему, в июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро», – сказал он.

Сам Амир Абдлоллахиян в свою очередь сообщил, что рассмотрел с российским коллегой вопросы сотрудничества в сферах обороны и безопасности.

«Оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности – по всем этим вопросам прошлись», – отметил он.

По мнению The Wall Street Journal, Россия расширяет и укрепляет торговые и военные связи с Ираном, чтобы противостоять санкционному давлению западных стран.