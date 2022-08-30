Суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ удалить интервью с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, на 3 млн рублей за отказ удалить видеоинтервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем, сообщили в судебном участке мирового судьи №422 Москвы, где было принято соответствующее решение.

В указанном интервью содержалась недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих в Донбассе, передает ТАСС.

«Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей», – сказали в суде.

Как сказано в материалах дела, ранее оглашенных в судебном заседании, причиной для такого решения послужил отказ удалить стрим с двухчасовым видеоинтервью с участием Арестовича.

В июле депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что Twitch «можно рассматривать как одного из операторов информационной борьбы против Российской Федерации». По его словам, сервис, игнорируя требования российского законодательства, идет по пути Instagram* и Facebook* (продукты компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Депутат уточнил, что Twitch принципиально отказывается исполнять требование закона о «приземлении» IT-гигантов в РФ, то есть осуществлять прозрачную деятельность и иметь полноценное представительство, которое способно и готово отвечать на вопросы регулятора о причинах неисполнения российских законов.

В том же месяце ФАС решила рассмотреть обращение о дискриминации российских стримеров в Twitch.