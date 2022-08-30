В Бундестаге призвали объявить посла Украины персоной нон грата

Андрея Мельника, который до 14 октября продолжает занимать пост посла Украины в Германии, следует объявить персоной нон грата, заявил депутат Бундестага Йенс Леман (Христианско-демократический союз).

Леман считает, что «Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию». Депутату «надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков». Как заявил Леман, «бочка переполнилась», передает ТАСС.

Он полагает, что «Германия очень много делает для Украины, будь то гуманитарная, экономическая или военная помощь». Леман считает, что это должен признать и Мельник, а не обижаться на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал остановить боевые действия на Украине.

Леман рассказал, что Мельник «приглашал» Кречмера на Украину, но «отозвал приглашение» через соцсети «после выступления политика» на телевидении. По мнению Лемана, «дипломату не подобает вести себя таким образом».

В ответ Мельник заявил Bild, что требование Лемана – «беспрецедентный бардак». Он спросил, «какое пиво надо пить, чтобы возмущаться <...>, что бочка переполнилась». Мельник сказал, что ждет реакции председателя ХДС Фридриха Мерца.

Напомним, Мельник передумал приглашать Кречмера в Киев, когда тот предложил начать переговоры с Россией. Скандально известный украинский посол сообщал, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября. Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. С одной стороны, отметил он, нового посла Украины «должны как можно скорее принять как дипломата», а потому следует быть «милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины», особенно на фоне усталости от темы событий на Украине и «на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме».

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