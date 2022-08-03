H&M открыл десять магазинов в России

Компания H&M открыла десять магазинов в России, в том числе один из них – бренда COS, сообщили в компании.

«На данный момент открыто девять магазинов H&M, семь в Москве и два в Санкт-Петербурге, а также один COS в Москве», – передает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Сообщается, что магазины H&M в Москве открыты в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика», «Европолис», «Метрополис», «Мега Химки», «Мега Белая дача», «Хорошо!», в Санкт-Петербурге – в торговых центрах «Галерея», «Охта молл». Кроме того, в московском ТЦ «Афимолл» открыт магазин COS.

Ранее в Минпромторге подтвердили, что шведский ретейлер H&M принял решение продать свой бизнес в России, покупателем может быть представитель и из дружественных стран

Компания приняла решение остановить бизнес в России. Процесс начинается с реализации оставшегося стока через магазины cетей компании – H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, Other Stories, Weekday.