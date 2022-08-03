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Китай приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с Тайваня
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Китайские власти с 3 августа приостановили ввоз цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с острова Тайвань, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как уточняется в распространенном заявлении, Китай больше не будет закупать у Тайваня лимоны, грейпфруты и апельсины, а также мороженную скумбрию и волосохвостов – длинную лентообразную рыбу, лишенную чешуи, передает ТАСС.
Как прокомментировал данную меру официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, Пекин действует «на основании правил безопасности и соответствующих стандартов». «Мы учли внешнеторговый регламент», – уточнил он.
Ранее Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
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Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
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«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
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Одесситы ответили на предложение Зеленского снести памятник Екатерине Второй
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«Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
«Согласие Зеленского снести памятник российской императрице – очередное преступление. Власти всеми доступными силами и средствами бьют по мирным жителям, инфраструктуре и культурной идентичности одесситов», – считает Анатолий Вассерман.
«Сложно сказать, что может означать возможный снос памятника для людей, живущих сегодня в Одессе. Они находятся в состоянии «стокгольмского синдрома». Одесситы сегодня – это по сути заложники террористов. И они вынуждены мыслить ровно так, как им предписывают террористы», – отметил он. «Но когда Одесса вернется в Россию, памятник мы, несомненно, восстановим», – добавил собеседник.
В свою очередь политолог Иван Лизан отметил, что «предложение Зеленского для одесского горсовета – это фактически приказ, лишь формально обличенный в рекомендацию, от выполнения которой невозможно отказаться».
«Если одесский горсовет возразит Зеленскому и заявит, что памятник Екатерине – это объект исторической ценности, а также откажется его сносить, то властей города обвинят в сепаратизме и русофилии», – рассказал он.
«Президент Зеленский и действующий губернатор Одесской области Максим Марченко – самый настоящий нацист и выходец из батальона «Айдар» – просто закошмарят всех членов одесского горсовета. На них сразу же заведут уголовные дела, обвинят в «коллаборационизме» и назначат годы тюремного заключения с конфискацией имущества», – полагает собеседник.
«Для меня, как для одессита, снос памятника Екатерине II – событие, конечно, неприятное, но я не считаю его смертельным. На текущий момент куда важнее сохранить людей и защитить их вместе с семьями от уголовных преследований», – отметил он.
«Если дело все-таки дойдет до демонтажа, то, я надеюсь, памятник аккуратно снимут, сохранят на складах и он там дождется наших танков. А вот когда в городе сменится власть, тогда можно будет и памятник вернуть, и нормальные названия улицам вернуть, и осудить тех, кто годами кошмарил жителей города», – заключил Лизан.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
Так, в ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией».
В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти. Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
При этом в 2020 году в России активно обсуждался вопрос покупки Одессы. В частности, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы. Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно. В то же время одесский историк Александр Васильев отмечал, что договариваться о покупке Одессы стоило бы не с украинскими властями, а с американскими.
Поводом для дискуссии стала акция украинских националистов, проведенная в центре Одессы в ноябре 2020 года. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерины II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.
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Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА
Росгвардия в ЛНР обнаружила и ликвидировала 13 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, во время разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР бойцы ведомства изъяли 14 гранатометов иностранного производства, два ПЗРК, огнемет производства США M136A1, семь ПТУР «Фагот» и «Корнет», 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.
Ранее Росгвардия задержала более 20 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях.
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В Совфеде объяснили «обиды шантрапы» из Белого дома на ход переговоров с Москвой
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«Сначала США рассказали всему миру о своих планах по обмену, а потом обижаются, что у них ничего не выходит. Мегафонная дипломатия здесь бесполезна», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Вашингтон назвал встречное предложение Москвы по обмену заключенными «несерьезным».
«Мы неоднократно говорили, что подобного рода мероприятия не предполагают мегафонной дипломатии. Американцы захотели поменять людей, объявили об этом на весь мир, а уже потом стали разговаривать с нами. Так дела не делаются», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Собеседник напомнил, «как в идеале должны вестись подобные обмены заключенными». «Обычно представители стран сначала договариваются, консультируются, все взвешивают, а после этого делают заявления. В Вашингтоне сейчас у власти «шантрапа», поэтому они и допускают подобные вещи. А потом они же обижаются, что у них ничего не получается. Если США действительно хотят кого-то обменять, то стоит сначала все обговорить по отдельным каналам», – пояснил он.
«Когда они на днях уничтожили одного из главарей запрещенной у нас «Аль-Каиды*» в Кабуле, они же никому не рассказывали о своих планах. Они понимают, что иначе их замысел провалится. А тут в Белом доме почему-то решили, что мы будем ликовать от идеи Госдепа по обмену заключенными. Так вести переговоры нельзя. И это не вопрос взаимных обид или претензий. Это устоявшаяся практика», – заключил Климов.
Ранее стало известно о том, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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МИД пригрозил США разрывом дипотношений
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Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», – сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Также Захарова добавила, что «мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем».
Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран-спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
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Китай привел армию в режим повышенной боеготовности
Минобороны КНР объявило о переводе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режим повышенной боеготовности, сообщают информационные агентства.
Минобороны страны заявило, что действия тайваньских властей крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань
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Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.
Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».
Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.
Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ
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Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.
В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.
Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
«Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаев.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское ДНР.
«Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что в Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс».
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Пародия на Зеленского удалена с YouTube по жалобе ложного правообладателя
Видеохостинг YouTube удалил пародийный ролик главы Чечни Рамзана Кадырова про капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского, сообщил российский видеоблогер Макс КомикадZe, исполнявший в ролике роль Зеленского.
«Первый ролик с главой Чечни Рамзаном Кадыровым про капитуляцию Киева на моем официальном YouTube-канале был вероломно удален якобы из-за нарушения авторских прав в нескольких начальных кадрах, которые длятся пять секунд. По факту же эти футажи куплены на видеостоке. Youtube, угомонись! А Зеленскому... а что ему скажешь? Он и сам каждый день прекрасно справляется со своей дискредитацией!» – написал комик в своем Telegram-канале.
Блогер добавил, что YouTube удовлетворил просьбу администрации Зеленского «в лице некоего «Евгения Панюты», что, по его мнению, в очередной раз «доказало политическую ангажированность и полный запрет русских пользователей» на видеохостинге.
Напомним, по данным Роскомнадзора на конец июня, несмотря на требования регуляторов на видеохостинге неудаленными остаются более 7 тыс. противоправных материалов. При этом, как пишет ТАСС, площадка оперативно реагирует на аналогичные запросы со стороны Украины.
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В G7 решили рассмотреть варианты запрета перевозки российской нефти
Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – цитирует заявление стран РИА «Новости».
Кроме того, G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
Также страны «семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. «Мы и далее будем сокращать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России, а также помогать другим странам, которые хотят диверсифицировать свои поставки», – говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Украинский доброволец рассказал о мясорубке для ВСУ в Песках
Боец украинской армии Сергей Гнездилов на странице в социальной сети рассказал о своем участии в боях.
Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее боец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты».
«Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...», – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв.
«Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?», – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Финляндия решила не отказываться от русского стандарта колеи железных дорог
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Финляндия не будет следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский», заявил министр транспорта и коммуникаций республики Тимо Харакка.
«Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, они экономически невыгодны и эксплуатационно нецелесообразны. Совершенно очевидно, что наши особые обстоятельства должны быть приняты во внимание», – передает его слова ТАСС.
Международные грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки из Финляндии идут только в Россию. Предложение ЕК к Финляндии связано со стремлением Брюсселя внести изменения в руководящие принципы по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) «в связи с изменившейся политической ситуацией в мире».
При этом власти Финляндии считают, что новые правила не должны распространяться на страну.
Европейская ширина колеи составляет 1435 мм. Финские железнодорожные линии значительно шире – 1524 мм, что соответствует принятым в России и других странах бывшего СССР стандартам.
Причиной этого является то, что «русский стандарт» был утвержден на территории Российской империи еще в XIX веке, когда Финляндия входила в ее состав в качестве Великого княжества Финляндского.
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