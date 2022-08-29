В Багдаде силовики открыли огонь по протестующим

Эксперт: ВМФ и ВКС обеспечат безопасность полета Путина в Калининград

«Сегодня нельзя исключать провокаций со стороны Прибалтики в тот момент, когда президент России полетит в Калининград. Политические элиты этих стран практически сходят с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя рабочую поездку Владимира Путина в регион 1 сентября.

«Еще год назад я бы сказал, что опасаться нам нечего, поскольку в Прибалтике живут адекватные люди. Сейчас из-за поведения местных политических элит ситуация сильно изменилась. Но, я думаю, что Военно-морской флот и Воздушно-космические силы смогут обеспечить безопасность нашего президента. Скорее всего, сам борт будет сопровождаться нашими истребителями, и по маршруту следования будут расположены российские корветы», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

При этом эксперт обратил внимание на то, что борт №1 с президентом полетит над нейтральными водами Балтийского моря. «Единственная формальная проблема может возникнуть при прохождении воздушного коридора над эстонским островом Вайндло. Но я уверен, что наши специалисты смогут избежать сложностей», – пояснил он.

«Нельзя исключать любых провокаций со стороны и Эстонии, и Латвии, и Литвы, и даже Польши. Политические элиты этих стран в буквальном смысле сошли с ума. И с такими людьми опасно находиться рядом, поскольку даже банальную вилку они могут использовать не по назначению», – заключил Межевич.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине недели президент будет в Калининграде, в первую очередь ко Дню знаний, 1 сентября, поездка [приурочена], но не только. Будем вас информировать», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По словам Пескова, Путин в середине этой недели проведет совещание с членами правительства.

«В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», – сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что с 1 сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя.

При этом «Российские железные дороги» (РЖД) предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе рассчитывают на положительное разрешение ситуации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

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