В Багдаде сторонники местного политика осадили Дворец республики

|
29 августа, понедельник | Последнее обновление — 16:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсоне опровергли сообщения о наступлении ВСУ
Разделы
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах.
Подробности...
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой.
Подробности...
Пока киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником», не будем забывать, что Киевское княжество – лишь малый фрагмент нашей великой истории.
Подробности...
Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...
В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Багдаде сторонники местного политика осадили Дворец республики
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В иракской столице сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра после его объявления об уходе из политики окружили Дворец республики, сообщают местные телеканалы.
Силы безопасности начали разгонять демонстрантов, собравшихся на территории правительственной «зеленой зоны», они применили водометы, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Объединенное командование призвало сторонников имама покинуть «зеленую зону» для предотвращения кровопролития.
Телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на неназванные источники сообщил, что силы безопасности перекрывают въезды на территорию правительственных учреждений.
В начале августа сообщалось, что протесты против сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра разгорелись уже в семи иракских провинциях, включая столицу Багдад.
МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
|
|
МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков
|
|
ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил военно-дипломатический источник.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.
По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева.
«Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский военный разоблачил ложь о «ежедневных победах» ВСУ
|
|
Украинский военнослужащий Владимир Регеша (позывной Санта), который сейчас воюет в районе поселка Пески Донецкой области, заявил, что ВСУ «ежедневно побеждают» только в украинских СМИ и соцсетях.
«Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает «в молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», – написал он на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикацию приводит Telegram-канал «Сигнал».
Регеша рассказал, что после того, как он попросил помощи для украинских военных в Песках, его начали искать «по всему фронту, чтобы дать *** (наказать – прим. ВЗГЛЯД)».
«В сухом остатке – *** (потеряли – прим. ВЗГЛЯД) Пески, отчитываясь куда-то «наверх», что на месте есть все и то «все» крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть *** сомнения, что это обычный *** (вранье – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Регеша.
Кроме того, он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией. «Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров», – написал украинский военный.
Он добавил, что ВСУ «побеждают «в «Фейсбуке», «Ютубе», «Инстаграме». И все (Facebook и Instagram* – продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ; YouTube нарушает законодательство РФ – прим. ВЗГЛЯД)».
«В Песках полный *** (все плохо – прим. ВЗГЛЯД). Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало», – подытожил он.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пугачева рассказала, зачем уезжала в Израиль
Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», – сказала Пугачева на видео, которое выложил дизайнер Игорь Гуляев. «С чего мне вдруг плохо выглядеть?.. Я отдыхала, лечилась», – добавила артистка.
Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу Гуляев опубликовал видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже концертный директор певицы сообщил РИА «Новости», что Пугачева давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.
Сама Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах.
ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца
|
|
ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной. «Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция», – подчеркнули в ФСБ. Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк
|
|
Фото якобы убитой украинской гражданки Натальи Вовк является кадром двухлетней давности с места убийства молодой москвички, сообщают в соцсетях.
«Доказательство», предоставленное австрийским «желтым» изданием Exxpress по новости о якобы убийстве Натальи Вовк, считающейся исполнительницей теракта, унесшего жизнь российской журналистки Дарьи Дугиной, продержалось под натиском фактчекинга считанные минуты», – пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что «точно такое же размытое фото, на котором изображена мертвая женщина на диване, быстро нашлось в журналистском материале из российских СМИ от 2020 года о смерти в Москве молодой невесты».
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Раввин в Израиле призвал не героизировать убийц евреев и не ссориться с Россией
|
|
На израильском ТВ раввин Михаил Финкель рассказал, что не нужно ссориться с Россией, отметив, что у него убита половина семьи «бандеровцами и петлюровцами», а сейчас на Украине их героизируют и ставят им памятники.
Израильского раввина Михаила Финкеля пригласили на местное ТВ для выражения своего мнения по поводу ситуации на Украине. Однако Финкель напомнил всем, что только за последнее время при президенте Владимире Зеленском, Украина голосовала в ООН против Израиля и подписывала антиизральские резолюции 36 раз.
«Герои современной Украины это Петлюра, убивший 200 тыс. евреев, это Шухевич эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. В Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галиция», – приводятся его слова в Telegram-канале эксперта Бориса Рожина.
В студии сильно занервничали и попросили раввина «выражаться корректнее», на что он ответил: «У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами, а Петлюре и Бандере ставят на территории Украины памятники, улицы называют их именами, – «это герои» для киевского режима. Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа».
Ведущие возразили, что это все прошлое. Финкель ответил: «Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с Россией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Для поляков отказ от угля из России оказался «хуже коммунизма»
Запрет импорта угля из России заставил поляков стоять в очередях перед шахтами, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters, в городе Люблине перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.
«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», – заявил один из стоящих в очереди.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало освобождение десантниками села в Николаевской области
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ.
«Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваги наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует наступление союзных войск на Николаев.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ опубликовала видео с сообщником убийцы Дугиной
|
|
ФСБ опубликовала видео со вторым участником украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На видео показано, как он въезжает в Россию, ездит на машине с Вовк, получает поддельные номера и уезжает. В ролике также кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной, передает РИА «Новости».
По данным ФСБ, сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Цыганенко будет объявлен в розыск.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
В России оценили планы США набрать афганских пилотов в ВВС Украины
|
|
«Пентагон может пытаться привлечь каких угодно пилотов в ВСУ. Но коль у них нет возможности создать на Украине систему базирования для самолетов – этот план изначально обречен на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что Пентагон занялся набором для Украины бывших афганских летчиков.
«У американцев на сегодняшний день просто нет других вариантов, кроме как собирать и завлекать самых разных летчиков, имеющих опыт управления хотя бы схожими машинами, и переучивать их. Поскольку в вооруженных силах Украины осталось мало квалифицированных пилотов, они пытаются компенсировать их «афганским призывом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«У ВВС Афганистана были вертолеты советского и российского образца, а самолеты – американского, бразильского и европейского. Поэтому, вероятнее всего, летчиков, управлявших учебно-боевыми и просто боевыми самолетами, они будут просто переучивать под украинские реалии», – полагает собеседник.
«Но для нормальной работы авиации нужна система базирования, которая не подвергается систематическому огневому воздействию. На Украине такой системы базирования нет, поскольку огневое воздействие осуществляется на всю глубину театра военных действий. Поэтому обеспечить развертывание даже небольшой группировки авиации не представляется возможным», – убежден эксперт.
«ВСУ нужно минимум две эскадрильи, то есть 24 самолета, чтобы хоть в какой-то точке фронта продавить российские системы ПВО и нанести удар по войскам. Но для того, чтобы эти эскадрильи разместить, необходим целый аэродром, надежно прикрытый ПВО», – отметил Сивков.
«Российская армия контролирует ситуацию на всю глубину театра военных действий и может наносить удары по таким аэродромам высокоточными ракетами большой дальности. Именно поэтому вооруженные силы Украины и выводят в бой самолеты по несколько штук за раз, не больше. У них нет возможности создать группировку для серьезных ударов», – добавил он.
«Поэтому Соединенные Штаты могут пытаться привлечь каких угодно летчиков для отправки на Украину, но весь вопрос упирается в базирование, а отправлять по одному самолету на линию фронта – это бессмысленное занятие, которое позволит разве что немного затянуть конфликт», – заключил собеседник.
В понедельник стало известно о том, что ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом сообщил военно-дипломатический источник сразу нескольким российским СМИ.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – указывает источник.
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.
По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения, – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева. «Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»
Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
|
|
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на ЗАЭС в течение недели.
«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Гросси.
Напомним, МАГАТЭ сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС. До этого Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются. В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц: Украина должна стать частью ЕС
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|