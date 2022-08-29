В Багдаде сторонники местного политика осадили Дворец республики

Украинский военный разоблачил ложь о «ежедневных победах» ВСУ

Украинский военнослужащий Владимир Регеша (позывной Санта), который сейчас воюет в районе поселка Пески Донецкой области, заявил, что ВСУ «ежедневно побеждают» только в украинских СМИ и соцсетях.

«Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает «в молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», – написал он на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикацию приводит Telegram-канал «Сигнал».

Регеша рассказал, что после того, как он попросил помощи для украинских военных в Песках, его начали искать «по всему фронту, чтобы дать *** (наказать – прим. ВЗГЛЯД)».

«В сухом остатке – *** (потеряли – прим. ВЗГЛЯД) Пески, отчитываясь куда-то «наверх», что на месте есть все и то «все» крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть *** сомнения, что это обычный *** (вранье – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Регеша.

Кроме того, он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией. «Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров», – написал украинский военный.

Он добавил, что ВСУ «побеждают «в «Фейсбуке», «Ютубе», «Инстаграме». И все (Facebook и Instagram* – продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ; YouTube нарушает законодательство РФ – прим. ВЗГЛЯД)».

«В Песках полный *** (все плохо – прим. ВЗГЛЯД). Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало», – подытожил он.

21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.

Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.

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