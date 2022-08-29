Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тыс. га

Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тыс. га, рассказал представитель экстренных служб.

«На 06.00 мск воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тыс. гектаров. На 06.30 понедельника – 20,12 тыс. гектаров», – сообщил источник РИА «Новости».

Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне врио губернатора Павел Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно «сдают позиции».

Между тем москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от Рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером.

Сильный запах гари держится в воздухе на западе и юго-западе столицы. При этом в южных, северных, северо-восточных и юго-восточных частях города стало чуть свежее, чем накануне вечером, но небольшой запах еще сохраняется. Местами в Москве наблюдается смог.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что в Рязанской области сохраняется острая ситуация с задымлением из-за лесных пожаров, однако распространение огня остановлено.