В Киеве заявили о вывозе с подконтрольной Украине территории ДНР более 13 тыс. человек

Более 13 тыс. человек вывезено с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики в рамках обязательной эвакуации, объявленной в начале августа, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«По состоянию на сегодня мы говорим о более чем 13 тысячах людей, которых удалось эвакуировать», – передает РИА «Новости» слова Верещук в эфире украинского телеканала «24 канал».



В начале августа Верещук говорила, что Киев начал «обязательную эвакуацию» граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек.

Ранее Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». До этого вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.

Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».