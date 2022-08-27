В Германии ТЦ начали отключать эскалаторы

Первые торговые центры Германии начали отключать некоторые эскалаторы в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщили СМИ.

Работу эскалаторов начали ограничивать в торговых сетях Saturn («Затурн») и Karstadt («Карштадт»), передает ТАСС со ссылкой на Bild. При этом немецкий таблоид не приводит никакой статистики.

«Мы начали экономить энергию на освещении и эскалаторах. Делаем это по возможности, чтобы не обременять клиентов», – заявил глава торговой группы Galeria-Kaufhof («Галерия-Кауфхоф») Мигель Мюлленбах.

24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22.00 до 06.00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.

Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.

Напомним, федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.