Крупнейший в ФРГ крематорий начал работать круглосуточно для экономии газа

Крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы. В учреждении больше не отключают печи для кремации, таким образом не требуется тратить топливо для повторного нагрева, сообщает газета Bild.

«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», – передает ТАСС слова управляющего Карл-Хайнца Кенсгена.

Как поясняет издание, в обычном режиме камни в печах нагреваются при помощи газа до температуры в 800 градусов Цельсия. С начала августа печи горят непрерывно, и тратить топливо для повторного нагрева больше не требуется. Энергию камни получают от самого процесса сжигания. Для поддержания этого процесса крематорий перешел на круглосуточный режим работы, в том числе в выходные.

Ранее глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил в интервью Tagesspiegel рассказал об опасениях, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.

Напомним, федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.