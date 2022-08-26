Врач предупредила об опасном способе сбора ягод и грибов

Сбор грибов и ягод в пакеты может привести к отравлению, а длительная «тихая охота» грозит переутомлением и нагрузкой на спину и колени, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Ошибка по снаряжению – это взять вместо плетеной корзинки пакет. Без естественной вентиляции собранные ягоды и грибы нагреваются, портятся и могут стать причиной отравления», – цитирует Ura.ru Кашух.

Также врач обратила внимание, что сбор ягод и грибов приводит к перегрузкам организма.

«Как итог – больная спина и ноющие колени. Поэтому при длительной «тихой охоте» рекомендуется делать перерывы, особенно если в повседневной жизни нет постоянной физической активности. Этот совет относится и к напряжению глаз, которое возникает при долгом высматривании ягод и грибов», – заявила специалист.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что больше всего из продуктов питания способны накапливать радионуклиды черника, клюква и грибы, почти ежегодно на рынках выявляются и изымаются из продажи такие товары.