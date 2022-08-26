США обещали поддерживать Украину «до тех пор, пока ей нужна помощь»

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 06:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша указала на дестабилизацию ЕС из-за ситуации на Украине
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США обещали поддерживать Украину «до тех пор, пока ей нужна помощь»
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Вашингтон впечатлен достижениями Украины и намерен поддерживать ее настолько долго, насколько потребуется, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер спросили, доверяет ли президент США Джо Байден украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а также собирается ли дать Киеву гарантии. Жан-Пьер ответила, что США «поддерживают президента Зеленского и его борьбу за свободу», передает ТАСС.
«Кремль хочет, чтобы Украина была демократией, но она и есть демократия. Это суверенная страна», – заявила Жан-Пьер, добавив, что Вашингтон «будет продолжать поддерживать» Украину «до тех пор, пока» Киеву требуется американская помощь.
Жан-Пьер утверждает, что Украина «борется за свою демократию, и это важно», а в США «были невероятно впечатлены тем, что она смогла сделать». США намерены «продолжать привлекать Кремль к ответственности, и именно на этом сосредоточатся».
Также Жан-Пьер сказал, что ей «нечего объявить ни о визите» Зеленского в США, «ни о личной встрече» Байдена с Зеленским.
В среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. Кол заявил, что «пакет будет актуален» и в том случае, «если война будет продолжаться годами», и в случае режима прекращения огня или мирного урегулирования.
Эксперт раскрыл детали высокоточного удара «Искандером» по эшелону ВСУ
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«Наша армия, поразив эшелон ВСУ, в очередной раз продемонстрировала высокую точность используемых ракет и профессионализм наших военнослужащих», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении свыше 200 военнослужащих ВСУ прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону.
«Попадание «Искандером» в железнодорожный эшелон – это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Поразить такую маленькую цель для «Искандера» не составляет большой проблемы. Кроме того, этим оружием управляют люди. А раз есть такие успешные результаты, значит и военные у нас обученные, профессиональные. Поэтому здесь все вместе – и профессионализм военных и точность самого оружия», – пояснил собеседник.
Объясняя выбор именно этой ракеты для поражения цели, военный эксперт отметил, что у «Искандера» есть ряд преимуществ, подходящих именно для выполнения таких задач. «Ракетный комплекс бьет на небольшое расстояние, заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью», – зазключил он.
В четверг стало известно о том, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, «высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены». «Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским «Искандером», так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100–120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.
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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», – цитирует указ президента РИА «Новости».
Предыдущий указ о штатной численности ВС России вышел в 2017 году, тогда штатная численность военнослужащих составляла 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
В Раде пообещали повесить Лукашенко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем независимости страны.
«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также пообещал поддержать политических противников действующего белорусского лидера.
Накануне Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.
Напомним, Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова»
США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), заявило посольство России в США.
«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Как отметили в посольстве, трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима». В дипмиссии подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует военнопленным украинских войск надлежащие условия содержания.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
Напротив Крымского моста заметили самолет-разведчик НАТО
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В акватории Черного моря зафиксировали пролет британского стратегического разведчика RC-135W, это показал соответствующий мониторинговый ресурс Flightradar.
Boeing RC-135W пролетел над Черным морем в зоне напротив Крымского моста в среду, 24 августа, передает «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar.
Борт развернулся, пролетел в обратном направлении, достиг Румынии, после чего, вероятно, отключил транспондер – его точное место взлета и посадки не прослеживалось.
Позднее, около 17.30 мск, тот же самолет НАТО провел еще один вылет в сторону Керченского пролива. Воздушное судно было там примерно до 22.00, после чего полетело в сторону британской базы ВВС Уоддингтон у Лондона.
В середине августа Минобороны России заявило, что самолет-разведчик Британии нарушил воздушную границу России. На перехват отправили истребитель МиГ-31, он определил его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Британии.
Временный поверенный России в Британии Александр Гусаров заявил, что Москва в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике.
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СМИ: Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились
Актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян стали мужем и женой, фото с их свадьбы появились в соцсетях.
«Многие считали их отношения пиар-ходом, однако сегодня, 25 августа, звезды отмечают свадьбу. В Сети друзья Прилучного и Брутян публикуют кадры с торжественного события. На свадьбе появился Стас Михайлов, спортсмен Адам Яндиев и детектив Максим Заболотный. Судя по кадрам, гостей приехало не так много», – сообщает mk.ru.
Брутян появилась в белом платье с пышной юбкой, Прилучный надел строгий костюм и белую рубашку.
Напомним, что ранее Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце. StarHit сообщал, что причиной расставания стало «неадекватное поведение» Прилучного. Актриса обвиняла супруга в избиении и грубом обращении с детьми. Муцениеце сообщала, что ей пришлось съехать из загородного дома, где они жили вместе, и поселиться в съемной квартире.
Минобороны заявило о подавлении обстреливающей ЗАЭС украинской артиллерии
Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Напомним, накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ
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В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора ДНР, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай ДНР и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что при попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ.
МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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Эксперт объяснил отказ папы римского поддержать Запад в борьбе с Россией
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«Позиция, которую заняли представители украинской власти, открыли глаза окружению понтифика, и теперь в Ватикане поняли, куда Европу может привести украинский национализм», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее итальянские СМИ сообщили, что папа Франциск недоволен давлением украинского президента Владимира Зеленского в вопросе поддержки Киева.
«Совершенно очевидно, что представители Украины – офис президента и посол в Ватикане Андрей Юраш – чрезмерно надавили на папский престол своими требованиями. И хотя госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин повторял риторику западных лидеров, очень критично высказываясь в отношении Русской православной церкви, сам понтифик много раз заявлял о мире и верховенстве христианских ценностей», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, посол Украины в Ватикане, вероятно, наобещал Зеленскому визит понтифика в Киев и анонсировал возможность склонить его к унижению РПЦ. Но его обещаниям не суждено сбыться», – отметил собеседник.
«Еще накануне Пасхи посол Украины выразил крайне антихристианскую позицию, когда высказался против того, чтобы во время крестного хода вместе с украинкой крест несла русская женщина. Причем русская женщина проживала в Италии и не имела никакого отношения к происходящему в Донбассе или на Украине. Это очень сильно не понравилось Ватикану, поскольку это никак не сходится с христианскими представлениями о том, что для Христа нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни русского», – полагает эксперт.
«Вместе с тем на позицию Ватикана могло повлиять и убийство Дарьи Дугиной. Понтифик высказался в духе христианской любви и милосердия, назвал ее жертвой конфликта. Юраш публично возмутился этими словами. Ватикану явно не нравится то, что представители украинской власти разделяют людей по национальному признаку и используют расистские формулировки. Причем реакция на эти слова последовала даже более жесткая, чем после инцидента накануне Пасхи», – продолжил он.
«За гранью понимания Ватикана находится и реакция украинских иммигрантов, в частности, Кирилла Говоруна, который сказал, что украинцы на Западе разочарованы словами понтифика о сожалении по поводу гибели Дугиной», – добавил Лункин.
«Неудивительно, что ватиканские источники уже распространяют информацию о том, что лидер католиков не поедет в Киев. Вероятно, он не хочет ассоциироваться с риторикой и языком вражды, которые исходят от Киева, а также не желает сеять вражду между народами и между крупнейшими христианскими конфессиями», – полагает собеседник.
«Папа изначально придерживался сдержанной и умеренной позиции. Мы не слышали его резких высказываний, осуждающих русских, Россию или Русскую православную церковь. Да, он призывал к миру, но при этом старался сохранить отношения с патриархом Кириллом и РПЦ. Это подтверждает онлайн-встреча понтифика с представителями РПЦ, прошедшая в марте этого года», – рассказал религиовед.
«И несмотря на то, что госсекретарь Ватикана говорил много всего осуждающего в адрес России, понтифик по-прежнему заинтересован в диалоге», – добавил он.
«Вполне очевидно, что Франциск очень надеялся на поездку в Москву, а также на встречу с патриархом в Казахстане. Но уже ясно, что этого в ближайшее время не произойдет», – отметил эксперт.
«Кроме того, можно с уверенностью говорить, что позиция, которую заняли Зеленский и Юраш, открыли глаза окружению папы. В Ватикане поняли, куда может Европу привести украинский национализм», – заключил Лункин.
Накануне стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.
Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.
Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.
Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.
Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.
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Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Экс-сенатор: Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
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Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
«США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Блэка, освещение событий на Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации.
«Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», – отметил политик.
«НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине», – заявил Блэк.
По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент «решали», кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень «бессмысленного кровопролития и разрушений» стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине.
«В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине», – считает политик.
В то же время Блэк отмечает, что американское общество «в немалой степени» потеряло интерес к военным действиям в Европе.
Херсон и Мелитополь обесточены
Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными, причины выясняются, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», – передает РИА «Новости» его слова.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также рассказал, что Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения. «Весь Мелитополь без электричества», – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив причины произошедшего.
Ранее стало известно, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном.
Газпром: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
Турбины компрессорной станции (КС) «Портовая» сейчас не находятся на ремонте в Канаде, заявили Газпроме.
«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», – передает сообщение компании ТАСС.
Напомним, правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале.
Между тем транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
ФСБ задержала планировавшего теракт на Балтфлоте сторонника «Азова»
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В Калининграде задержан сторонник «Азова» (запрещенная в РФ организация), который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта Храброво, сообщает ЦОС ФСБ.
«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец... организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво, – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать.
Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.
«Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («незаконное изготовление оружия») УК РФ», – говорится в сообщении.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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