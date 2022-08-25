В Махачкале избили спортивного блогера Тамаева

На известного ММА-блогера Асхаба Тамаева совершили нападение в столице Дагестана, подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в региональном МВД.

«24 августа в Ленинский отдел полиции поступило сообщение о том, что в 17.10 по проспекту Гамидова в Махачкале на парковке возле торгового центра 28-летний житель Махачкалы в ходе возникшего скандала нанес побои 21-летнему жителю Москвы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Правоохранители установили местоположение подозреваемого и доставили его в отдел полиции для разбирательств.

Также МВД продемонстрировало ролик с Тамаевым. В нем блогер, который специализируется на тематике смешанных единоборств, рассказывает, что у него сломана лицевая кость.

Тамаев ведет YouTube-канал о боях ММА, у него почти 2,8 миллиона подписчиков.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как Тамаеву нанесли удар. Сам блогер в соцсетях сообщил, что причиной конфликта стал неправильно припаркованный автомобиль.