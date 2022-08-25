В Польше начали сносить памятник солдатам Красной Армии

В Британии заявили об ухудшении жизни в сто раз в случае дружбы с Россией

Предстоящая зима будет очень тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет, но это не повод восстанавливать отношения с Россией, так как это ухудшило бы ситуацию «в сто раз», заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире телеканала «Скай ньюс».

«Я могу понять, почему много людей, которые едят свой завтрак и переживают по поводу стоимости жизни, согласятся, что, пожалуй, самым простым решением <…> было бы восстановить отношения с Россией и все на европейском энергетическом рынке вернется к тому, что было. Все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евроатлантической безопасности, причем не через 10, 15 или 20 лет. Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободренная Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня», – цитирует ТАСС Хиппи.

По его словам, британцы должны быть готовы к «краткосрочной боли», которую им доставят счета за свет, признав, что «по-настоящему дорогая зима предстоит» многим семьям в королевстве. При этом Хиппи высказался против планов оппозиции заморозить верхний предел цен на электричество на нынешнем уровне, так как уверен, что это нанесет еще больший удар по бюджету.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года средний годовой счет британских домохозяйств за электричество вырос на 54%, в апреле 2023 года он вырастет еще втрое.

В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.