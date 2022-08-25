Энтомолог предсказал появление экзотических насекомых в Москве

«Глобальные климатические сдвиги ведут к тому, что более южные обитатели будут встречаться в более северных местах, в том числе и в Москве», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко, комментируя сообщения жителей Мытищ о том, что они слышали стрекот цикад.

В Сети жители подмосковного города Мытищи рассказали, что отчетливо слышали стрекот приближающейся цикады. Это удивило граждан, поскольку певчие цикады – теплолюбивые насекомые, которые обычно обитают на юге.

«Глобальные климатические сдвиги ведут к тому, что более южные обитатели будут встречаться в более северных местах, в том числе и в Москве. Плохо то, что придут вредители», – говорит Гниненко.

Он не исключает, что гостем столицы, а в будущем, возможно, и ее жителем может стать американская белая бабочка.

Напомним, что летом прошлого года в Севастополе местные жители заметили огромное количество гусениц белой американской бабочки. Пользователи Сети публиковали фотографии, на которых видно, что мохнатые насекомые погубили много деревьев, окутав их своей густой паутиной, наползают в большом количестве на стены домов, а вечером они так поедают растения и мебель, что «хруст стоит». Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД успокоили граждан, сказав, что в следующем году такого нашествия уже не будет.

«Но могут появиться и опасные комары. Процесс появления новых вселенцев будет продолжаться», – заключил специалист.

Ранее Гниненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что таракан-гигант, которого обнаружил москвич в собственной квартире и выложил его фотографию в Сеть, скорее всего не рыжий, а какой-то экзотический, который к зиме должен сам погибнуть, потому что не переносит российские условия.