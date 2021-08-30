Эксперты сказали, как защитить Севастополь от поедающих город насекомых

Гусеница белой американской бабочки обитает в Крыму очагово, на следующий год ее не будет в Севастополе, однако прямо сейчас избавиться от вредителя уже никак нельзя, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, добавив, что жителям города осталось перетерпеть присутствие насекомых еще неделю.

Жители Севастополя пожаловались в Сети, что город съедают гусеницы белой американской бабочки. Пользователи публикуют фотографии, на которых видно, что мохнатые насекомые погубили много деревьев, окутав их своей густой паутиной, наползают в большом количестве на стены домов, а вечером они так поедают растения и мебель, что «хруст стоит».

«Белая американская бабочка появилась у нас в Крыму в 60-е годы. По названию не сложно понять, что она была завезена из Америки. В то время она представляла большую опасность, вред был очень большой. А все потому, что она распространилась по всему полуострову, а также по югу Украины. Постепенно она начала уменьшаться, и сейчас в Крыму ее по-прежнему можно увидеть в большом количестве, но очагово. Севастополю в этом году не повезло, у них эта бабочка дала такую вспышку численности», – говорит доктор биологических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Специалист рассказывает, что очень неприятно, что зеленые насаждения в городе окутаны паутиной, а насекомые ползают в большом количестве везде, в том числе и на стенах, но, к сожалению, когда у насекомых наступила стадия оплетения, сделать уже ничего нельзя. Однако жители города могут быть спокойны, потому что уже в следующем году вредителя вообще не будет.

«Она действительно поражает растения, является карантинным вредителем плодовых культур. Если поражены одна или две ветви, то их можно срезать и гусениц утопить или еще как-то уничтожить. А вообще службы в Севастополе должны были предупредить эту ситуацию, заранее обследовать, когда только-только гусеницы начали плодиться и были поражены отдельные ветки. В таком случае это дело можно было бы приостановить», – считает собеседник.

Он рассказывает, что применять в городе какие-либо химикаты для борьбы с вредителями невозможно, поскольку это не безопасно. Однако вполне можно было бы бороться с ними биологическими методами – обрабатывать бактериологическими препаратами. Но это достаточно сложно, поскольку препарат должен быть разработан именно под эту бабочку.

Кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко подтверждает, что на данной стадии, когда гусеницы выросли и отъелись, сделать уже ничего нельзя. Однако для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, дерево в собственном саду можно обработать в конце мая или начале июня такими бактериальными препаратами, как лепидоцид или битоксибациллин.

«Эти препараты вызывают болезни у этих гусениц. Если применить эти препараты сейчас, то гусеница просто перестанет питаться, окуклится и никакого эффекта это не даст. А когда гусеница маленькая, ей нужно еще много чего съесть, чтобы набрать биомассу. Тогда она будет есть нанесенный на растение препарат, заболеет и погибнет», – рассказывает Гниненко.

Доктор биологических наук Иванов подчеркивает, что гусеница белой американской бабочки волосатая, поэтому местные птицы ее не едят. Такими насекомыми лакомятся лишь кукушки, однако в Крыму они крайне редки. Сама бабочка, по словам эксперта, очень красивая, пушистая, относится к семейству коконопрядов (чешуекрылых).

«Неделю где-то нужно потерпеть и явление это закончится. А на следующий год эти пораженные гусеницами деревья обрастут листьями точно так же, как и остальные. То есть их даже нельзя будет отличить от тех, которые не были затронуты вредителем. Также для деревьев это насекомое не смертельное, наоборот, они удобрение на следующий год получат от этих гусениц», – заключил профессор.

Ранее в Сочи азиатская бабочка-огневка «сильно объела» гибискусы. Ученые полагают, что на курорт насекомое могли завести туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.