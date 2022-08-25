Эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины

За поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев, рассказали эксперты музея НАТО.

«Сегодня как никогда очевидно, насколько высокую цену придется заплатить за киевскую псевдонезалежность. США и НАТО разрушили производственный сектор страны, подсадив Украину на дешевые кредиты, спровоцировали военный конфликт с Россией и накачивают страну оружием, не давая завершить боевые действия», – говорится в материалах музея, поступивших в газету ВЗГЛЯД.

«Щедрость НАТО в отношении Украины, на первый взгляд, впечатляет. Только от США еще до госпереворота на Украине в 1991–2014 годах общая стоимость поставок вооружений Киеву составила 179,2 млн долларов. Далее в декабре 2014 года президент Барак Обама подписал Акт «О поддержке свободы Украины», разрешающий безвозмездную передачу Киеву вооружения и подготовку войск. Из оборонного бюджета США на помощь Украине в 2015 году было выделено 100 млн долларов, в 2016 – 300 миллионов, в 2017 и 2018 годах – по 350 миллионов, в 2019 году – 250 млн долларов, в 2020 году – 300 миллионов в 2021 году – 275 млн долларов (указами президента Джо Байдена было дополнительно выделено еще 260 млн долларов). Постепенно менялось и качество поставляемого вооружения от легкого к более тяжелому», – пишут эксперты.

Также поставками различного объема и качества оружия отметились Великобритания, Канада, Германия, Франция, Испания, Италия, Греция, Австралия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и даже страны Восточной Европы: Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Хорватия. По подсчетам немецкого Института мировой экономики в Киле (IfW), совокупный объем обещанной Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи уже составляет около 82 млрд долларов.

Между тем экономика страны в последнее десятилетие планомерно перекраивается под интересы Запада. С 2012 по 2021 год количество прибыльных государственных предприятий сократилось на 45%. Пополняют государственную казну только 802 из 3332 предприятий: на Украине уже восемь лет идет большая и малая приватизация, и многие государственные предприятия намеренно банкротятся.

Попутно идет уничтожение украинского машиностроения, авиастроения, судостроения. Потому что тепловозы Украина должна покупать в США, корабли – у Великобритании, вертолеты и самолеты – во Франции. Для этого Украине предлагают льготные миллиардные кредиты, расплачиваться за которые через повышение тарифов и потребительских цен будет простой украинец, продолжают специалисты музея.

«Однако в последние месяцы темпы наращивания поддержки Западом начали замедляться, а украинские власти по-прежнему не могут получить часть обещанных ранее денег. По словам политолога Андрея Суздальцева, в Киеве при этом рассчитывают, что уже полученные кредиты будут в итоге списаны после завершения боевых действий. Такой подход администрации Владимира Зеленского эксперт считает наивным, поскольку Запад никогда не прощает долги», – сказано в материале.

США и ведущие страны Европы – союзники по НАТО – зарабатывают на финансовой помощи и поставках оружия – все это Украине придется возмещать, если не деньгами, то «натурой» – ресурсами, землей, нужными Западу политическими решениями. Простых украинцев в этом уравнении нет, разве что как малой величины, которая появляется там, где необходимо создать видимость народной поддержки данного курса. Соответственно, любой мало-мальски объективный анализ шагов официального Киева, его экономической и социальной политики не дает вразумительного ответа на вопрос, как она может пойти на пользу населению и стране, которая сегодня де-факто уже не является единой и погружена в тяжелейший гуманитарный кризис, отмечают в музее НАТО.

Даже безвозмездная военная помощь не обходится просто так. Продление войны с ее помощью ежедневно обходится Украине людскими потерями и разбитой инфраструктурой. При этом даже ряд западных военных экспертов отмечают, что затягивание конфликта не приведет к конечной победе НАТО и самой Украины и, более того, обернется для нее еще большими территориальными потерями.

«Первоначальный приток вооружений и боеприпасов от европейских союзников Вашингтона уже иссяк до минимума. По всей Европе сказывается усталость от беженцев. С дальнейшим ухудшением качества жизни осенью и зимой нетрудно себе представить мощное общественное давление с требованием прекратить украинский конфликт. И тогда заново и более остро, чем в предыдущие два десятка лет, встанет вопрос, ради чего затевался этот крутой поворот Украины, каковы его результаты и что получили от него простые украинцы, заплатившие самую большую цену за все случившееся», – заключают эксперты музея НАТО.