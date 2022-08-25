Телохранитель рассказал о последних днях принцессы Дианы

Принцесса Диана за несколько недель до гибели планировала переехать в США без сыновей Уильяма и Гарри, считая, что таким образом отвлечет от них внимание прессы, сообщает Daily Mail со ссылкой на мемуары ее телохранителя.

Один из телохранителей принцессы Дианы Ли Сансум написал мемуары «Защищая Диану: история телохранителя», они будут опубликованы 30 августа.

Ли Сансум утверждает, что в июле 1997 года Леди Ди собиралась объявить папарацци о своих планах переехать в Америку.

«Пресса отравляла ее жизнь везде, не только в Сан-Тропе (где она отдыхала с Доди Аль-Файедом). И она мне сказала: «Я ничего не могу сделать в Великобритании. Там газеты нападают на меня, что бы я ни делала». Затем она сказала мне: «Я хочу уехать в США и жить там, чтобы убежать от всего этого. По крайней мере, в Америке я нравлюсь, и меня оставят в покое», – передает РИА «Новости» воспоминания Ли Сансума в своих мемуарах.

Он также добавляет, что спросил принцессу Диану, присоединятся ли к ней ее сыновья, но она ответила, что ей никогда не позволят это сделать.

«Я, вероятно, смогу видеться с ними только во время школьных каникул», – заявила Диана, по словам телохранителя.

Диана, принцесса Уэльская погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, после того, как «Мерседес», в котором она ехала со своим спутником Доди аль-Файедом, пытаясь оторваться от фотографов-папарацци, врезался в столб в туннеле под площадью Альма в Париже. Принцесса Уэльская в последние месяцы жизни была обеспокоена тем, что ее телефон может прослушиваться.