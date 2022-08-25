В России оценили жалобы Берлина на «абсолютный дефицит» вооружений

«Германия слабо оснащена в военном плане. Поэтому немцам будет непросто и дальше поддерживать Украину в силу их зависимости от американского ВПК», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом» вооружений, из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».

«Если посмотреть на материально-техническую базу бундесвера, то можно заметить, что на протяжении длительного периода там не предавалось большого значения оснащению немецкой армии. Даже участие в миротворческих миссиях сводилось в основном к невоенной составляющей», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Когда Берлин стала поставлять вооружение на Украину, проблемы обозначились еще более ярко. И неслучайно уже весной канцлер объявил о масштабных планах перевооружения армии. И даже пообещали выделить на это дополнительно 100 млрд евро», – заметил собеседник.

Эксперт также усомнился в том, что Германии удастся в короткие сроки осуществить задуманное. «Такого рода задачи не могут быть решены быстро. Для создания новых производственных возможностей потребуется время. Даже в 2023 году ситуация не позволит немцам в полной мере преодолеть все ограничения. Конечно, какие-то поставки Украине будут продолжаться, но это долгосрочная проблема, которая требует системных решений», – пояснил он.

«Конечно, военная помощь Украине оказывается не в тех масштабах, которые могли бы серьезно влиять на общественное мнение в Германии. Вместе с тем, учитывая тот объем проблем, с которыми сталкивается в последнее время страна, все больше людей будут призывать правительство больше внимания уделять вопросам внутренней политики», – рассуждает политолог.

«И на фоне этих событий становится понятно, что страны Европы в военном плане все больше зависят от Вашингтона. Именно американский оборонный комплекс выигрывает от конфликта больше других», – заключил Кортунов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани». По ее словам, по этой «тонкой грани» Германия шла «неделями и месяцами». Берлин «хочет поддержать» Киев «в военном отношении всем, что есть» у Германии, но сама Германия испытывает «абсолютный дефицит собственных запасов», передает ТАСС.

В связи с этим Германия создала специальный фонд для вооруженных сил в размере 100 млрд евро, а «военная промышленность должна специально производить материалы для Украины». Однако, как указывал канцлер Германии Олаф Шольц, речь идет не только о «следующих нескольких месяцах, но и с перспективой на следующие несколько лет». Бербок отметила, что ФРГ продолжит военную поддержку Украины.

Она не исключила, что конфликт на Украине продолжится в 2023 году. По ее словам, требуются быстрые дополнительные поставки вооружений Киеву осенью и зимой, необходимо «оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу». «И именно поэтому Шольц объявил о дальнейших поставках на 2023 год», – сказала она.

Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.

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