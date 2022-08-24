СМИ: Посольства ряда стран в Киеве перевели сотрудников ближе к бомбоубежищам

Посольства ряда государств в Киеве разместили своих сотрудников ближе к бомбоубежищам в преддверии Дня независимости Украины из-за опасений вероятного «ракетного удара», сообщил в ночь на среду журнал «Форин полиси» со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По словам собеседника издания, также диппредставительства отослали работников из числа украинских граждан в отели, в которых есть бомбоубежища. О посольствах каких именно стран идет речь, источник не сказал, сообщает ТАСС.

Ранее посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну как можно скорее.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду заявил, что Россия в ходе специальной военной операции строго соблюдает нормы гуманитарного права: «удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры», при этом «делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.