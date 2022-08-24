Эксперты оценили управленческие шаги врио губернатора Томской области Мазура

За прошедшие три месяца в новой должности врио губернатора Томской области Владимир Мазур продемонстрировал следование такой политике, в центре которой – человек, его интересы и проблемы, считают эксперты.

Временно исполняющим обязанности губернатора Мазур был назначен 10 мая 2022 года. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что планирует сделать жизнь людей в регионе «качественней, комфортнее, безопаснее», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мазур демонстрирует системный подход к решению проблем, а также публично показывает, что знает о мелких проблемах региона порой даже лучше многих чиновников. Такое знание дают соцсети и постоянное погружение в обращения граждан. Ставка Мазура сейчас – на плотное знакомство с регионом», – отмечает политтехнолог Александр Петухов.

«Также надо отметить управленческие подходы нового врио. Сейчас в Томской области проходят заседания отраслевых штабов, но в фокусе их внимания – не проблемы отраслей, а проблемы людей. Кроме этого, Мазур применяет инструмент стратегических сессий, которые отталкиваются от актуальных проблем. Формат кажется очень полезным, и для Томска он является новым», – подчеркивает эксперт.

Общение с жителями Томской области – ключевой инструмент, который Мазур использует для выявления региональных проблем.

С первых дней в должности врио проявил себя как региональный политик, который умеет выстраивать эффективную коммуникацию с федеральным центром. Например, в начале июля Владимир Мазур в соцсетях сообщил жителям области, что «взаимодействие с федеральным центром начало давать нашему с вами региону практические финансовые результаты». Так, было принято решение о выделении Правительством России дополнительных 644 млн рублей на строительство в Томской области малого транспортного кольца. Врио подчеркнул, что федеральный центр поддержал заявку региона в полном объеме.

Кроме того, Мазур ориентируется на стратегическое управление, демонстрируя способность расставлять приоритеты регионального развития как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Так, в регионе по инициативе врио собирают предложения в программу развития Томской области «Умное лидерство».

«У Томской области множество проблем, решение которых является для нас первостепенной задачей, – медицина, образование, дороги и так далее. Их будем решать в первую очередь», — подчеркивал Мазур.

Врио уделяет большое внимание развитию в регионе социальной сферы. В частности, по его инициативе в Томске началось проектирование двух новых школ. Они будут построены в новых быстрорастущих микрорайонах на улицах Высоцкого и Крячкова, где проживает много семей с детьми.

Кроме того, врио главы региона лично и регулярно посещает промышленные производства, выясняет их потребности и проблемы в новых экономических обстоятельствах, а затем принимает управленческие решения о поддержке предприятий. Например, в результате визита на Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева и на высокотехнологичные предприятия в региональной ОЭЗ врио принял серию решений. Среди них – создание в регионе «реально работающего» фонда развития промышленности и «Биржи возможностей», а также оказание господдержки на приобретение жилья работникам высокотехнологичных производств.

«Владимир Мазур – «природный томич», учился в Томском государственном университете, работал в регионе. Его управленческий опыт огромен, а жители региона это видят, ценят и понимают. Однако сразу после назначения врио как управленец оказался в сложной ситуации. Опереться в недрах исполнительной власти ему было фактически не на кого. Вся управленческая команда была жестко завязана на первого руководителя с его индивидуальным стилем работы», – подчеркнул Андрей Остров, журналист, эксперт в области массовых коммуникаций.