Глава МЧС заявил о попытке властей Владимирской области скрыть торфяной пожар

Информацию о возникновении во Владимирской области торфяного пожара пытались скрыть, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

«Благодаря своевременно принятым мерам удалось на начальном этапе выявить сокрытие информации о развитии торфяного пожара и принять дополнительные меры по его локализации и ликвидации. Обстановка с лесными пожарами показывает исключительную важность ликвидации очагов возгорания в первые дни обнаружения», – передает ТАСС слова министра.

Также Куренков попросил направить его совместно с вице-премьером Дмитрием Григоренко в регионы, где наблюдаются крупные природные пожары.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил предусмотреть программу обводнения торфяников в России, так как они наиболее опасны с точки зрения возникновения пожаров. По его словам, после ситуации с пожарами 2010 года на их локализацию было потрачено 5 млрд рублей, благодаря чему 75 тыс. гектар не представляют риска.

«На границе сейчас, мы видим, вот Владимирской был пожар, там вопрос обводнения, насколько я понимаю, до конца не решен. В Твери сейчас работа идет. Таким образом, первое предложение: самая большая опасность - это торфяники. И, может быть, к ним наиболее серьезно отнестись и, соответственно, предусмотреть программу их обводнения», – отметил он.

Кроме того, Воробьев предложил установить видеокамеры с обзором на 360 градусов в лесной территории. Такая оцифровка территории, по его мнению, позволяет контролировать пожар на самых ранних стадиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, благодаря тому, что в 2010-2011 годах было принято решение об обводнении торфяников в Московской области. «Большая была программа, она была реализована в течение 2010-2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет», – сказал он.