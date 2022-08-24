Демонтаж памятника Освободителям Риги возобновили

|
24 августа, среда | Последнее обновление — 13:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ
Разделы
Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах.
Подробности...
Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин.
Подробности...
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Демонтаж памятника Освободителям Риги возобновили
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился, утром была снесена женская скульптура, сообщили СМИ.
«В среду, 24 августа, утром рабочие продолжили демонтаж памятника в парке Победы – строители снесли статую женщины (Ники) в ансамбле скульптур», – передает РИА «Новости» сообщение портала Delfi.
Ранее полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
Ранее власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в республике Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к монументу новые букеты.
В отеле Вены опознали убийцу Дарьи Дугиной
|
|
Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали, что женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Наталью Вовк, останавливалась на ночь, но бывшего или нынешнего постояльца под таким именем в системе не нашли.
Ранее появилась информация, что Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, из Эстонии направилась в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof.
Сотрудники ресепшн отеля сначала не откликнулись на просьбу РИА «Новости» подтвердить или опровергнуть информацию о возможном ночлеге Вовк в этой гостинице, сославшись на то, что не имеют права разглашать такую информацию. Однако вскоре проявили личный интерес к резонансной истории и пошли навстречу.
«Нет, женщина по имени Наталья Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», – сказала сотрудница отеля.
Несколько работников гостиницы, посмотрев на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину.
«Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребенка», – сказали они.
Еще одна работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк – Mini Cooper, – была на парковке отеля, однако машины там уже не обнаружилось.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ
|
|
Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.
Греческие истребители атаковали турецкие военные самолеты в Средиземноморье
ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье, сообщило турецкое Минобороны.
По данным ведомства, «греческим самолетам, совершившим попытку перехвата, был дан мгновенный ответ». В чем он заключался, не уточняется. По данным военных источников, на которые ссылается телеканал ТРТ, греческие самолеты «были вынуждены снять турецкие истребители с радаров в качестве возможной цели поражения после предупреждения о возможных последствиях со стороны Турции», сообщает ТАСС.
Минобороны Турции в связи с инцидентом проинформировало НАТО, кроме того, в МИД страны был вызван греческий военный атташе в Анкаре, которому был выражен протест.
В отношении Греции по дипломатическим каналам предприняты другие инициативы.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой».
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
|
|
«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны России объявило о начале наступления в Николаевской области.
«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.
Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – пояснила она.
«После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предупредили Украину о риске потерять весь юг и левобережье Днепра
|
|
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Автор публикации раскритиковал открытое письмо, озаглавленное как «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», – подчеркнул Макгрегор. Он выразил уверенность, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется «непоправимым».
«Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина», – предположил автор.
Накануне стало известно, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на миллиарды долларов.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
В Турции назвали условие возвращения Крыма в состав Украины
|
|
Крым сможет вновь «стать частью украинской территории», если между Россией и Украиной будет подписано соответствующее соглашение, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявивший CNN, что Россия якобы «насильственным образом присоединила Крым к своей территории».
«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», – передает ТАСС его слова со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что полуостров необходимо вернуть Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
До этого Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
|
|
Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Захарова сравнила слова Дуды и Гитлера об Украине
|
|
Представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды о том, что его страна хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине, со словами Адольфа Гитлера.
«Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине. Дуда назвал Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что глава фашистской Германии Адольф Гитлер ранее говорил нечто подобное. «Гитлер: «Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов – обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все, что можно», – добавила она.
Ранее Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. До этого он заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса.
Президент Польши призвал разобрать «Северный поток – 2»
|
|
Страны Запада должны изменить свою политику в отношении России и разобрать газопровод «Северный поток – 2», с таким предложением выступил президент Польши Анджей Дуда на саммите «Крымская платформа».
По утверждению Дуды, «нет причин для возвращения к принципу «business as usual» («бизнес как обычно»), если говорить об отношениях с Россией». «Необходимо изменение политики Запада, которое приведет не только к остановке «Северного потока – 2», но и к избавлению от газопровода «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
В таджикской диаспоре рассказали об изменении брачных предпочтений у мигрантов в России
|
|
Граждане Таджикистана, которые переехали в Россию по работе или иной причине, нередко вступают в смешанные браки. Ехать на родину для поиска жены или мужа нет необходимости, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Таджикского культурного центра в Москве Хуршеда Хамракулова. Так она прокомментировала информацию, согласно которой таджикские мигранты теряют интерес к бракам с оставшимися на родине соотечественницами.
«Ярко выраженной тенденции того, что таджики, переехавшие в Россию, предпочитают женщин иных национальностей, а не своих соотечественниц, я не вижу. Смешанные браки происходят, но это всегда было. Возможно, за последнее время количество смешанных браков несколько и выросло, но я не могу этого утверждать: я не располагаю статистистическими данными. Однако вряд ли это широко распространенное явление. И причину смешанных браков вполне можно объяснить», – говорит Хамракулова.
Дело в том, что, когда человек переезжает в другую страну, знакомится с ее культурой, общается с людьми, которые следуют иным традициям, он и сам становится частью этого нового общества, продолжает собеседница. В связи с этим нередко и выбор партнера для дальнейшей жизни падает на кого-то из окружения. Не всегда возникает необходимость вернуться в свою страну для поиска жены или мужа.
«Среди множества таджикских семей, с которыми я общаюсь, смешанных браков три–четыре, то есть их немного. Но такие браки в какой-мере естественны: ведь люди стали жить в других условиях, в другой стране. Чаще всего молодые люди смотрят на свое окружение, откуда и выбирают вторую половинку. Но, опять же, я бы не стала говорить о каком-то коренном изменении предпочтений, это все сугубо индивидуально», – рассуждает руководитель Таджикского культурного центра в Москве.
При этом она отмечает, что реальность диктует любому человеку свои правила: в какой бы стране ни находился гражданин, он приобщается к культуре той нации, с которой живет, примеряет к себе, а порой и перенимает ее поведенческие стереотипы. Особенно это касается тех таджиков, которые выросли в России, ходили в русскую школу или институт: они приняли многие явления, привычные для российского социума. Такие люди смотрят на мир несколько иначе, чем их соотечественники, проживающие в Таджикистане.
Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя
|
|
Скорее всего, Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, не вернулась на Украину, а осталась в Евросоюзе, чтобы получить статус беженца, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее персонал венской гостиницы Ibis Wien Hauptbahnhof сообщил, что одна из гостий похожа на Вовк.
«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты. У террориста всегда есть четкий план действий: где он меняет машину, где меняет парик, где документы, где останавливается на ночевку и так далее», – рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Собеседник объяснил также, почему украинка Наталья Вовк, которую в России обвиняют в убийстве политолога Дарьи Дугиной, решила не возвращаться на родину, а скрыться в Австрии. «Судя по версии, которая разрабатывалась для прикрытия перемещений Вовк, планировалось выдать ее за беженку в Европу. Именно поэтому из Эстонии она не поехала обратно на Украину. Те, кто за ней стоит, не ожидали, что ее личность так быстро раскроют, поэтому сейчас Вовк продолжает действовать по разработанному плану по инерции», – предположил собеседник.
Ворожцов сомневается, что теперь, после разоблачения ее личности, командование в Киеве решит устранить Вовк, превратив ее в «сакральную жертву». «Скорее всего, спецслужбы задействуют стандартную процедуру защиты своего сотрудника – то есть женщине выдадут новые документы, сделают пластическую операцию и станет она какой-нибудь Олесей Подоляк», – предположил генерал.
Во вторник сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА «Новости» что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь, впрочем, постояльца под таким именем в клиентской базе не нашли. Кроме того, работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк (Mini Cooper), была ранее припаркована возле отеля, однако во вторник автомобиля там уже не обнаружилось. Судя по этим данным, Вовк направилась в Австрию.
Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, мина была прикреплена ко дну автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе с отцом – философом Александром Дугиным.
По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии. Вовк, как ожидается, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
СМИ: Германия и Канада не договорились о поставках газа
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться в Канаде о поставках газа в Германию на замену российскому, пишет Die Zeit.
«Дружелюбия во время визита было много, однако реальной помощи мало», – приводит сообщение «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что большие канадские месторождения газа находятся на западе страны. Оттуда газ можно сравнительно легко отправить в Азию. А чтобы попасть в Европу, газ сначала нужно будет транспортировать через весь континент по трубопроводу на другое побережье.
Ранее Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Осужденный к смертной казни в ДНР британец раскритиковал YouTube
|
|
Эйден Эслин, пленный британец, осужденный в ДНР к смертной казни, рассказал в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию о том, почему был запрещен его канал в YouTube и почему власти Украины заинтересованы в продолжении военного конфликта.
«Когда я попал в плен, я увидел, что люди всегда видят ситуацию только с одной стороны, как и я до этого. Однако я нахожусь здесь уже четыре месяца, я все увидел, я увидел обстрелы», – сказал он в видео, опубликованном на YouTube.
Эслин рассказал, что его YouTube-канал был его платформой, чтобы рассказывать о своем пережитом опыте. «Это была платформа, где я мог общаться с внешним миром», – сказал британский пленный.
Однако YouTube-канал британца был удален. «Меня это расстроило, потому что это работа, которую я проделал. То есть все, что я говорил, просто было запрещено цензурой. (…) Они запретили мой канал, потому что то, о чем я говорил, было тем, что я думаю. Это грустно, потому что мои видео были не постановочные», – продолжил наемник.
По его словам, он говорил и рассказывал о том, что видел и пережил сам.
«Теперь я чувствую, что мой голос стал жертвой цензуры, потому что людям не нужно знать правду», – сказал он.
Эслин рассказал, что был в Мариуполе и на фронте с самого первого дня. «Я видел, как Украина готовилась к этому конфликту на протяжении последних восьми лет. До этого там не было ничего, никаких средств обороны не было, ничего не было, никакой подготовки или чего-либо еще», – поделился задержанный британец.
Он считает, что поэтому и был запрещен его канал. «А правда в том, что Украина хотела, чтобы эта война продолжалась. Они все делали, чтобы она продолжалась, потому что они на этом конфликте зарабатывают», – сказал Эслин.
Британец заявил, что его «голос был запрещен по политическим мотивам».
Напомним, видеохостинг YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Эслина. 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Глава администрации запорожской Михайловки погиб в результате теракта
Глава администрации Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов выразил глубокие соболезнования родным и близким. «Царство Небесное убиенному Иоанну!» – говорится в его сообщении.
Также он призвал «уничтожить террористическое образование УГИЛ» («Украинское государство»).
Ранее неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
|
|