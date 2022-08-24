США предупредили Украину о риске потерять весь юг и левобережье Днепра

Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

Автор публикации раскритиковал открытое письмо, озаглавленное как «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», – подчеркнул Макгрегор. Он выразил уверенность, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется «непоправимым».

«Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина», – предположил автор.

Накануне стало известно, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на миллиарды долларов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».

При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.